Android Automotive nabiera kształtów. Google udostępnił dokumentację, a w niej część komend

Android Automotive staje się coraz bardziej dopracowanym systemem do samochodów, który za parę lat może być już powszechnie widywany w popularnych pojazdach. Jak zauważono w serwisie autoevolution, Google udostępnił niedawno stronę pomocy technicznej związanej z Androidem w samochodzie, na której tłumaczy, jak obsługiwać kluczowe funkcje – także za pomocą konkretnych komend głosowych. Można więc założyć, że producent spodziewa się szybko rosnącego zainteresowania Androidem Automotive i chce być na nie przygotowany.

Pomoc techniczna dot. Androida Automotive nie jest na razie dostępna w języku polskim. Z anglojęzycznej już teraz można się jednak dowiedzieć, że system będzie wykorzystywać Asystenta Google, by rozumieć polecenia związane nie tylko z nawigacją, ale także z innymi funkcjami. Będzie można w ten sposób między innymi włączyć klimatyzację czy zadzwonić do domu – ale do tego będzie już konieczne podłączenie swojego smartfona przez Bluetooth.

Centrum pomocy związane z Android Automotive na tę chwilę nie jest dostępne w języku polskim, for. Oskar Ziomek.

Obecnie Android Automotive kojarzony jest w praktyce tylko z marką Polestar należącą do Volvo, gdzie system został zapowiedziany wiele miesięcy temu. Niedawno okazało się jednak, że został dostrzezony także przez innych producentów. Koncern PSA (odpowiedzialny między innymi za marki Citroen czy Peugeot) zapowiedział w sierpniu, że w swoich pojazdach będzie stosować Android Automotive OS począwszy od 2023 roku. W efekcie za kilka lat system ten może się stać jednym z najpopularniejszych dostępnych w nowych samochodach.

Android Automotive a Android Auto

Kierowcom, którzy pierwszy raz słyszą o Androidzie Automotive OS warto uzmysłowić, że system ten nie ma związku z Androidem Auto i stanowi samodzielny system działający bezpośrednio w samochodzie. Do korzystania z Map Google czy Spotify nie powinno więc być konieczne podłączanie smartfona. Co więcej, Android Automotive będzie również odpowiedzialny za obsługę innych elementów związanych z pojazdem, na przykład klimatyzacji. Android Auto jest natomiast oprogramowaniem oferowanym przez smartfony, a ekran w samochodzie pełni tylko rolę wyświetlacza.

Wszystko wskazuje na to, że interfejs Androida Automotive OS będzie identyczny w autach różnych marek, a co najwyżej dostosowany do proporcji dostępnych ekranów. Kierowcy często zmieniający pojazdy, nie będą więc musieli od nowa uczyć się ich obsługi.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.