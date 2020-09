Android TV zaktualizowany do Androida 11. Zyskał m.in. lepsze zarządzanie pamięcią

Udostępnij:

Android TV otrzymał aktualizację do Androida 11 – pochwalił się Google w krótkim wpisie na oficjalnym blogu. Nie oznacza to oczywiście, że od ręki każdy posiadacz smartTV z Androidem TV może pobrać nową wersję systemu, ale jest to najważniejszy krok, który pozwala producentom podjąć działania związane z wydaniem nowej wersji Androida TV dla swoich urządzeń. Dla niektórych może być dostępny lada moment – w innych pojawi się w nadchodzących miesiącach.

Można się także spodziewać, że Android TV bazujący na Androidzie 11 będzie już obecny w nowych sprzętach trafiających na rynek. Android 11 to istotna aktualizacja zarówno dla smartfonów, jak i teraz – dla telewizorów i przystawek smartTV. Wprowadza bowiem kilka istotnych zmian związanych z bezpieczeństwem, na czele z jednorazowymi uprawnieniami.

Chodzi o możliwość udzielenia konkretnej aplikacji wybranych uprawnień tylko na potrzeby pojedynczego uruchomienia. W efekcie nie ma więc konieczności pamiętania o ich odebraniu z poziomu ustawień po zakończeniu pracy z danym programem, jeśli ten wydaje się podejrzany i istnieją obawy, że może nadużywać nadane uprawnienia podczas działania w tle.

Jeśli chodzi o funkcje Androida 11 istotne szczególnie dla Androida TV, Google wymienia na pierwszym miejscu usprawnienia związane z wydajnością. Przeprogramowano tu lmkd – proces odpowiadający za dbanie o obciążenie pamięci i zamykanie na czas niedziałających innych procesów. Nowa strategia ma być pomocna zarówno w urządzeniach o mniejszej wydajności, jak i tych, które posiadają stosunkowo mało RAM-u. Telewizory pasują do obydwu tych kategorii.

O najważniejszych nowościach w Androidzie 11 pod kątem smartfonów przeczytacie w odrębnej publikacji.