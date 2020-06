Anonymous. Zhakowali policyjne radio, by odtwarzać "F*ck the Police"

Grupa crackerów utożsamiająca się z Anonymous włamała się na częstotliwości radiowe Departamentu Policji w Chicago, by przez blisko 2 minuty odtwarzać utwór "F*ck the Police" legendarnej ekipy NWA. To reakcja cyberśrodowiska na brutalne zabójstwo George'a Floyda przez funkcjonariusza policji.

Według informacji przedstawionych na Twitterze, Anonymous wrócili w sobotę 30 maja. Ich celem mają być jednostki policyjne właśnie w Chicago i Minneapolis. Grupa chce tym samym zaprotestować przeciwko nadmiernej brutalności policji, solidaryzując się z narodem amerykańskim.

Przypomnijmy, 46-letni George Floyd zmarł po tym, jak funkcjonariusz policji Derek Chauvin przez 8 minut klęczał na jego szyi. Chauvin został natychmiast zwolniony ze służby i obecnie jest oskarżony o zabójstwo drugiego i trzeciego stopnia. Opinii publicznej to jednak nie przekonuje, a Amerykę obecnie spowiły publiczne bunty i zamieszki.

We stand in solidarity with the protesters and revolutionaries fighting the US oligarchy, fighting the injustice of a massively corrupt racist system that has continued on for generations. #BlackLivesMatter