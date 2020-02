Aplikacja Apple TV już dostępna na telewizorach LG OLED i LCD

Udostępnij:

Apple TV, znane dawniej jako iTunes, to świetna aplikacja będąca największą dostępną w Polsce bazą filmów w 4K HDR, które można kupić bądź wypożyczyć. Do tej pory można było skorzystać z tej usługi z poziomu dedykowanego sprzętu – przystawki Apple TV (lub Apple TV 4K), bądź aplikacji na wybranych telewizorach Samsung z 2018 i 2019 roku.

Lista modeli Tymczasem teraz dostęp do tej aplikacji otrzymują także posiadacze telewizorów typu OLED i LCD marki LG. W tym momencie modeli obsługujących Apple TV jest siedem, a oto ich pełna lista: LG OLED: B9

C9

E9

W9 LG LCD: SM90

SM86

SM85

Aplikacja Apple TV na telewizorze LG OLED, fot. LG

W bibliotece Apple TV znajdziemy ponad sto tysięcy filmów i seriali, które otrzymamy w rozdzielczości 4K Ultra HD wraz z HDR. Co ciekawe, wraz platforma LG webOS będzie pierwszą, która oferuje obraz w formacie HDR premium, czyli Dolby Vision. Aplikacja Apple TV jest obecnie dostępna na wyżej wymienionych modelach telewizorów w ponad 80 krajach na świecie.

W dalszej kolejności zostanie również wprowadzona dla telewizorów firmy z 2018 roku (prawdopodobnie wszystkie OLED-y oraz część LCD), a także nadchodzących z 2020 (wraz z ich premierą).

LG nie wyjawiło, czy aplikacja Apple TV na webOS zapewnia dźwięk w Dolby Atmos, który do tej pory był osiągalny wyłącznie przy posiadaniu dedykowanej przystawki Apple TV 4K.

Przystawka Apple TV 4K, fot. Apple

Warto również pamiętać, że aplikacja Apple TV to także dostęp do usługi VOD o nazwie Apple TV+, w ramach której firma z Cupertino wypuszcza seriale (w tym "The Morning Show" czy "Servant") oraz filmy własnej produkcji. Miesięczny abonament kosztuje w Polsce 24,99 złotych, a nowi klienci mogą skorzystać z siedmiodniowego okresu próbnego.