Aplikacje na iOS mogą kopiować zawartość schowka. Tak po prostu

Backdoory i inwazyjna telemetria w aplikacjach komercyjnych to nic szczególnie zaskakującego. Rzadko kiedy jednak dochodzi do ich upublicznienia, a jeszcze rzadziej są wykrywane w wyniku przypadku. Oto więc historia niecodzienna.

Jeremy Burge, człowiek odpowiedzialny za Emojipedię, zainstalował na swoim iPhonie betę iOS 14. Jedną z nowości w tym systemie, co jest kluczowe dla całej opowieści, stanowi funkcja powiadamiania o synchronizacji zawartości schowka. Wedle założeń ma ona służyć do usprawnienia wycinania, wklejania i kopiowania między Makiem a iPhone'em. Okazało się, że przypadkiem zdemaskowała backdoor w popularnym TikToku.

Burge zwrócił uwagę, że kiedy tylko próbuje cokolwiek w TikToku napisać, pasek powiadomień zaczyna dosłownie szaleć i wyskakuje z częstotliwością stroboskopu. Początkowo, jak relacjonuje, uznał to za błąd wczesnej wersji OS-u. Temat zainteresował go jednak na tyle, aby zacząć samemu poszukiwać wyjaśnienia.

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)



Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb