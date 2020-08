Aplikacje ze smartfonów Android dostępne na Windows 10. Nie chodzi o emulator

Udostępnij:

Już wkrótce właściciele niektórych smartfonów Samsunga i komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 otrzymają możliwość korzystania z aplikacji Androida z poziomu PC. Tak wygląda przyszłość aplikacji Your Phone.

We wpisie na blogu dotyczącym zmian wprowadzanych wraz z Windows 10 Insider Preview Build 20197 poinformowano o stopniowym udostępnianiu aplikacji Your Phone. Umożliwia ona dostęp do aplikacji mobilnych telefonu z systemem Android, bezpośrednio z poziomu komputera z Windows 10. Co więcej, każdą z nich można umieścić na pasku zadań lub w menu Start.

Aplikacje uruchamiane są w nowych okienkach, więc możemy korzystać jednocześnie z kilku z nich. Mniej więcej tak, jak na Androidzie uruchomienie kilku programów w tle, tylko że znacznie wygodniej. Do interakcji można używać klawiatury oraz myszki.

Aby skorzystać z nowej funkcji Your Phone/Twój telefon (dostępna w wersji 1.20071.88), oprócz systemu Windows 10 potrzebujemy odpowiedniego smartfona. Urządzenie musi posiadać integrację z Link To Windows, system Android 9.0 (Pie) lub nowszy a także łączyć się z tą samą siecią co dany komputer. Jak na razie jedynie urządzenia marki Samsung spełniają te warunki.

Lista smartfonów obsługujących nową funkcję Your Phone:

Samsung Galaxy Note 9

Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy S9+

Samsung Galaxy Note10

Samsung Galaxy Note10+

Samsung Galaxy Note10 Lite

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10+

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10e

Samsung Galaxy A8s

Samsung Galaxy A30s

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A40

Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A50

Samsung Galaxy A50s

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A60

Samsung Galaxy A70

Samsung Galaxy A70s

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A71 5G

Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A90s

Samsung Galaxy A90 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy XCover Pro

Samsung Galaxy Z Flip

Jeśli chcesz skorzystać z emulatora Android na Windows 10, sprawdź BlueStacks App Player dostępny w naszym katalogu oprogramowania.