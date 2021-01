Apple i Samsung rozwijają funkcje smartwatchów dla diabetyków. Może pojawić się problem

Udostępnij:

Apple nieustannie rozwija funkcje zdrowotne w swoich urządzeniach. Tym razem pojawiły się plotki o wprowadzeniu glukometru do następnego modelu smartwatcha Watch Series 7. Podobno Samsung również rozważa dodanie tej funkcji.

Nieinwazyjne monitorowanie poziomu cukru we krwii to rozwiązanie, które póki co jeszcze raczkuje. Pojawiają się jednak pierwsze doniesienia w temacie rozwoju tej funkcji w smartwatchach. Glukometr w postaci zegarka nie będzie wymagał nieprzyjemnego używania igły, więc znacznie zwiększy komfort osób chorych.

Apple i Samsung podobno pracują nad rozwojem dość niekonwencjonalnej i nieidealnej metody monitorowania poziomu cukru we krwii. Podobnie jak w przypadku pulsoksymetru, nowy rozdaj glukometru ma monitorować cukier za pomocą czujnika optycznego. Według aktualnych doniesień, funkcja ma znaleźć się w modelach Samsung Galaxy Watch 4 / Watch Active 3 oraz Apple Watch Series 7.

Uzyskiwanie certyfikatów dla takich urządzeń jest jak bicie głową w mur

Nie jest jasne, na które rynki trafi rzeczywiście owa funkcja i czy możemy spodziewać się jej w Europie. Certyfikacje urządzeń medycznych w UE są bardzo kosztowne i jest to skomplikowany proces, przez co producenci niekiedy odpuszczają sobie ich wprowadzanie. Doskonałym przykładem jest czujnik ciśnienia tętniczego, dodany w ubiegłym roku do smartwatcha Samsung Galaxy Watch Active 2.

Funkcja działa jedynie na terenie Korei Południowej. Producent otrzymał licencję od Ministerstwa ds. Bezpieczeństwa Żywności i Leków Korei Południowej na działanie aplikacji jako urządzenia medycznego. I póki co, to by było na tyle. Samsung jak dotąd nie wprowadził funkcji smartwatcha w żadnym innym kraju, prawdopodobnie ze względu na problemy z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów. Niewykluczone, że firma nawet nie zajmowała sobie tym głowy. Działanie ciśnieniomierza w smartwatchu opisano w artykule naukowym w serwisie Nature.