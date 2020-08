Apple kontra Epic. Sąd zabrał głos i ma złe wieści dla obydwu firm

Dla osób nieśledzących sprawy na bieżąco, warto przypomnieć, w czym tkwi sedno sporu. Epic Games, twórcy popularnego Fortnite, postanowili wprowadzić system bezpośrednich płatności w aplikacji. Dzięki niemu gracze mogliby kupować przedmioty w grze z pominięciem 30-procentowej marży Apple. Tej drugiej z firm nie spodobało się to i uznała, że to narusza ich umowę. Apple jako właściciel platformy iOS usunął Fortnite z cyfrowego sklepu. Ddatkowo zagroził usunięciem możliwości wspierania silnika Unreal Engine na platformach iOS i macOS. Technologia ta to jeden z fundamentów tworzenia gier wideo, a także w ostatnimi czasie - efektów specjalnych do filmów. Odcięcie Unreal Engine miałoby katastrofalne skutki dla branży.