Apple oszczędza na produkcji? Kolorowe iPhone’y tracą kolor

Udostępnij:

Ostatnie doniesienia z sieci wskazują na problemy Apple związane z produkcją smartfonów. Doniesienia z różnych źródeł, zarówno od dziennikarzy technologicznych, jak i z forów internetowych, mówią o problemach związanych z odbarwianiem się iPhone’ów.

Jednym z serwisów, które podjęły temat odbarwiających się telefonów jest serwis Svetapple.sk. Z ich artykułu możemy się dowiedzieć, że redakcja zakupiła czerwony model iPhone’a 12 jeszcze w listopadzie 2020. Pomimo tego, że model posiadał etui zabezpieczające, to szybko pojawiły się na nim odbarwienia kolorów.

Na oficjalnym forum Apple możemy znaleźć cały wątek, który dotyczy tego problemu. Wszystko wskazuje na to, że występuje on nie tylko w iPhonie 12, ale dotyczy także 11, SE 2 i nowego Apple Watcha. Użytkownicy zgłaszają tego rodzaju problemy już od maja zeszłego roku, jednak, jak możemy się dowiedzieć z ich wiadomości, według Apple jest to defekt kosmetyczny, który nie jest objęty gwarancją.

O ile specyfika problemu nie jest dokładnie znana, tak można podejrzewać, że błąd produkcyjny powstaje na etapie barwienia aluminium, które jest używane w smartfonach. Tego rodzaju proces koloryzacji metalu odbywa się poprzez barwienie elektrochemiczne lub interferencyjne. W tym drugim procesie ostatnim jego etapem jest uszczelnienie aluminium, która ma zapewnić mu ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Nie wiadomo czy ewentualny problem wynika z oszczędności Apple, ale jest to równie prawdopodobne jak powstanie błędu na końcowym etapie produkcji smartfonów. Pewne jest jednak, że problem dotyczy nie tylko modeli w kolorze czerwonym, ale także innych barw. Pozostaje mieć nadzieję, że Apple zwróci w końcu uwagę na zgłoszenia użytkowników i zadba o rozwiązanie tego problemu w kolejnej serii telefonów.