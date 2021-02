Apple pobiło Samsunga. iPhone najlepiej sprzedającym się smartfonem końca 2020 r.

Udostępnij:

Firmie Apple udało się osiągnąć nie lada wyczyn w sprzedaży w roku 2020. Jak wynika z najnowszych danych to właśnie iPhone'y były najczęściej kupowanymi telefonami w końcówce minionego roku. Tym samym Apple po raz pierwszy od 2016 stało się największym sprzedawcą smartfonów, przy okazji prześcigając Samsunga.

Dane sprzedaży pochodzą od firmy analitycznej Gartner i obejmują ostatni kwartał 2020 r. Wynika z nich, że Apple zdołało sprzedać prawie 80 milionów iPhone'ów (z czego w dużej mierze to iPhone 12). Dla porównania - liderujący do tej pory Samsung mógł liczyć na 62 mln sprzedanych egzemplarzych swoich smartfonów.

Sprzedaż smartfonów w IV kwartale 2020, fot. Gartner

W przypadku Apple to niemal 15-procentowy skok sprzedaży w porównaniu z identycznym okresem w roku 2019. Anshul Gupta, dyrektor badań w firmie Gartner upatruje wprowadzenie 5G oraz znaczny postęp technologii aparatu jako głównego powodu, dla którego ludzie masowo kupowali iPhone'y w IV kwartale 2020 r.

Wprowadzenie iPhone'a 12 doprowadziło także do znaczącej obniżki poprzednich modeli, a przy okazji ludzi mogła skusić niższa cena modelu iPhone 12 mini. Te czynniki także mogły się przyczynić do tak dużego skoku sprzedaży. Mogły być one jeszcze wyższe, gdyby nie przestoje jakie dotknęły łańcuch dystrybucji Apple, który nie mógł wytworzyć dostatecznie dużej liczby układów elektronicznych.

Ogólnie w 2020 r. według raportu Gartnera - z wyłączeniem Apple - ludzie sięgali po przystępniejsze cenowo smartfony, co jest skutkiem sytuacji ekonomicznej, którą wywołała pandemia. Dużym wzięciem cieszyły się także modele z 5G. Ogólnie jednak sprzedaż telefonów na świecie spadła aż o 12,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019.

W roku 2021 według Gartnera wprowadzenie smartfonów z 5G po niższych cenach ma być decydującym czynnikiem, który skłoni ludzi do wymiany smartfonów.