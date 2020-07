Apple uniknął zapłaty 13 mld euro podatków. Trybunał UE uniewinnił giganta

Firma Apple może odetchnąć z ulgą. Komisja Europejska w roku 2016 zażądała od giganta, aby zapłacił zaległe 13 miliardów euro podatków, jakich uniknął przez preferencyjny układ z irlandzkim rządem. Teraz Trybunał Unii Europejskiej rozstrzygnął sprawę na korzyść potentata z Cupertino. Nie będzie musiał zapłacić ani centa.

W roku 2016 Komisarz Unii Europejskiej ds. Konkurencji Margrethe Vestager ustaliła, że firma Apple otrzymała nielegalne ulgi podatkowe od Irlandii. Przyczyniły się one do tego, że amerykańska firma płaciła znacznie niższe podatki niż inne firmy.

Jednakże zarówno Apple, jak i irlandzki rząd stanowczo zaprzeczyły takiemu stanowi rzeczy. Ich stanowisko podparł teraz Trybunał Unii Europejskiej, który orzekł, że Komisja Unii Europejskiej nie zademonstrowała w adekwatny sposób, że nastąpiło nadużycie prawa ze strony irlandzkiego rządu.

#EUGeneralCourt annuls the decision taken by the @EU_Commission regarding the Irish #TaxRulings in favour of @Apple #Apple #EUCommission #StateAid pic.twitter.com/KoF6r1n82S