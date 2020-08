Apple zazdrości sukcesu innym. Nie pozwoli xCloud ani Stadia zaistnieć na iOS

Do tej pory granie na smartfonach kojarzyło się głównie z "zabijaczami" czasu typu Candy Crush Saga (gdzie układamy cukierki w rządki o określonym kolorze), czyli tytułami skierowanymi także do osób w ogóle nie grających w tradycyjny sposób. Usługi, takie jak xCloud mogą zmienić znaczenie słowa "granie na smartfonie" oferując tytuły takie, jak Forza Horizon, Call of Duty czy Assassin's Creed.