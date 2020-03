Apple. Historii ze sklepami ciąg dalszy. Otworzyli w Chinach, zamykają poza nimi

Wczoraj mogliście przeczytać na dobrychprogramach o ponownym otwarciu wszystkich 42 sklepów Apple na terenie Chin, które najpierw zamknięto na początku lutego w obawie przed koronawirusem. Prezes Tim Cook przekonywał, że to dobry znak. Dzisiaj, trochę nieoczekiwanie, spółka wydała inne ogłoszenie w związku ze swoimi sklepami.

Apple powiadomił, że aż do 27 marca wszystkie sklepy Apple Store pozostaną zamknięte. Za wyjątkiem tych znajdujących się na terenie Chin. – Musimy zrobić absolutnie wszystko, aby przeciwdziałać Covid-19 – skomentował krótko prezes firmy, Tim Cook.

Przy czym mowa tu o sklepach istotnie prowadzonych przez firmę Apple, a nie takich jak znane w Polsce punkty iSpot czy Cortland, które działają ze statusem tzw. autoryzowanych resellerów. Nad Wisłą oficjalnego Apple Store'a nie ma, co jednak nie oznacza, że zrobimy w tym momencie iZakupy. Rząd zadecydował, aby do odwołania zamknąć wszystkie sklepy w galeriach handlowych, które nie oferują produktów pierwszej potrzeby, a więc także sklepy z elektroniką.

In our workplaces and communities, we must do all we can to prevent the spread of COVID-19. Apple will be temporarily closing all stores outside of Greater China until March 27 and committing $15M to help with worldwide recovery. https://t.co/ArdMA43cFJ