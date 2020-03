Apple ponownie otworzył wszystkie 42 sklepy w Chinach

Udostępnij:

Apple otworzył wszystkie 42 sklepy na terenie Chin – donoszą zgodnie Bloomberg oraz Reuters, powołując się na rzecznika prasowego firmy z Cupertino. To bardzo dobry znak w kontekście walki z wirusem SARS-CoV-2, gdyż punkty zostały zamknięte właśnie wskutek rosnącego zagrożenia epidemiologicznego, w pierwszych dniach lutego.

Sklepy nie zostały przywrócone do działania jednocześnie, a był to proces rozłożony na co najmniej kilkanaście ostatnich dni. Niemniej jednak, jak widać, ostatecznie udało się wrócić do punktu wyjścia i otworzyć wszystkie 42 placówki.

Tymczasem zamkniętych pozostaje 17 sklepów Apple na terenie Włoch, gdzie rząd ogłosił objęcie kwarantanną całego państwa i sytuacja wydaje się w tej chwili najgorsza.

– Odnoszę wrażenie, że Chiny zaczynają przejmować kontrolę nad koronawirusem – mówił dyrektor generalny Apple, Tim Cook, w wywiadzie dla Fox Business przed dwoma tygodniami. – Mam na myśli, że liczby [zakażonych – przyp. red.] spadają z dnia na dzień i stąd mój optymizm – tłumaczył. Dodał także, że liczy na rychłe otwarcie fabryk, w których wytwarzane są produkty Apple'a.

Choć oczywiście trzeba mieć świadomość, że będzie to proces bardziej długotrwały niż w przypadku sklepów, a co za tym idzie opóźnień już raczej nie uda się uniknąć.