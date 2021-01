Atak na użytkowników Netfliksa: "Twoje konto zostało zawieszone"

Udostępnij:

Eksperci zwracają uwagę na ponownie wzmagającą się aktywność oszustów, którzy podszywając się pod Netfliksa, liczą na szybki zarobek. Atakujący sugerują w fałszywych e-mailach, że konto użytkownika "zostało zawieszone", a do jego odblokowania konieczne jest podanie szeregu danych, lecz to nieprawda. Z analogicznym oszustwem mieliśmy już do czynienia w połowie ubiegłego roku.

Jeśli odbiorca nie zorientuje się, że trafił na spreparowaną stronę, a cały proces nie ma związku z faktycznymi działaniami Netfliksa, może oddać w ręce przestępców nie tylko swoje dane osobowe, ale i stracić pieniądze. Formularz, do którego prowadzą odnośniki wymaga bowiem między innymi podania numeru karty płatniczej wraz z jej kodem zabezpieczającym – pod pretekstem próby odblokowania dostępu do konta na Netfliksie.

Użytkownik, który uwierzy wszystkim sugestiom i wypełni formularz, sam naraża się na problemy. Udostępniając oszustom komplet danych, w tym numery karty płatniczej, otwiera drogę do dalszych przestępstw, włącznie z kradzieżą pieniędzy z konta.

"Najnowsza kampania phishingowa skierowana przeciwko użytkownikom najpopularniejszej obecnie platformy VOD jest przemyślana i wykonana z dużą starannością. Świadczy o tym nie tylko treść e-maila, ale również jakość wykonania strony imitującej serwis Netflixa" – tłumaczy Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora Bitdefender w Polsce. "Niestety, dbałość napastników o szczegóły staje się bardzo niepokojącym trendem w atakach phishingowych. Dlatego należy być bardzo ostrożnym i dokładnie sprawdzać przed kliknięciem w jakikolwiek link, czy faktycznie pochodzi od prawdziwego nadawcy" – dodaje.

Jak przypomina White Magick, Netflix nie prosi użytkowników o aktualizowanie i podawanie swoich danych osobowych, uwierzytelniających czy związanych z płatnościami za pośrednictwem e-maili czy SMS-ów. Logując się do serwisu warto więc dokładnie upewnić się, że odwiedzona strona jest autentyczna i nie jest tylko podróbką Netfliksa wykorzystywaną przez oszustów.

Netflix na Windowsa, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.