Audi A5 Sportback: Aplikacja MyAudi, wirtualny kokpit i Android Auto

Gdy jakiś czas temu testowałem Audi Q3 Sportback, udało mi się sprawdzić w działaniu świetne kamery 3600, dowiedziałem się co nieco o systemach Audi pre sense oraz posłuchałem niezłego audio Bang & Olufsen. Tym razem miałem do dyspozycji model A5 Sportback i korzystając z tej okazji zapoznałem się z aplikacją MyAudi, sprawdziłem Audi virtual cockpit plus i działanie Android Auto.

Aplikacja MyAudi

Jakiś czas temu testowałem BMW M235i Gran Copue oraz dedykowaną aplikację BMW connected. Tym razem miałem okazję porównać ją do MyAudi przy okazji testu Audi A5 Sportback i muszę przyznać, że jestem równie pozytywnie zaskoczony. Oczywiście podobnie jak w przypadku BMW connected, tak samo MyAudi nie ustrzegło się kilku wad, a konkretniej problemów z połączeniem tj. smartfon z aplikacją – samochód. Niektóre polecenia były wykonywane z dużym opóźnieniem, inne działały po 2-3 próbach, choć w większości przypadków wystarczyło kilka, niekiedy kilkanaście sekund, aby auto wykonało zadaną komendę. A co można zrobić za pośrednictwem MyAudi?

Przede wszystkim aplikacja umożliwia stały dostęp do aktualnych informacji o samochodzie, takich jak ilość paliwa w baku, orientacyjny zasięg samochodu, terminy przeglądów, zapisane ostrzeżenia i komunikaty np. o niskim ciśnieniu w oponach itp. Oprócz tego za pomocą aplikacji można planować wygodnie podróże oraz wysyłać cele i trasy bezpośrednio do samochodu. Możemy zatem wygodnie w domu zaplanować przejazd wraz z celami pośrednimi i wysłać trasę do auta, aby np. na drugi dzień tylko wsiąść do auta i ruszyć bez czasochłonnego ustawiania nawigacji.

MyAudi umożliwia także zdalną obsługę nawigacji oraz otwieranie i zamykanie drzwi. Co ciekawe, możemy również udzielić dostępu do samochodu członkom rodziny, przyjaciołom i znajomym. Kilka ciekawych możliwości dostaniemy również posiadając model z serii e-tron. Aplikacja w takim przypadku umożliwi wygodne planowanie i zarządzanie ładowaniem m.in. podpowiadając, gdzie się zatrzymać na ładowanie, aby jak najszybciej dotrzeć do celu. Oczywiście uzyskamy także informacje o zasięgu na napędzie elektrycznym, stanie naładowania akumulatora, a podczas ładowania pokaże, jaki jest stan baterii i ile zostało do całkowitego naładowania. Przydatne, gdy zostawiamy auto do ładowania np. w galerii handlowej i idziemy na zakupy.

Audi virtual cockpit plus

Audi virtual cockpit plus to w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z 12,3-calowym ekranem TFT o rozdzielczości 1920 x 720 pikseli. Naturalnie nie jest to żadna nowość w branży, ale wielu producentów stosując wirtualne zegary nie wykorzystuje ich potencjału w pełni. W przypadku Audi ilość możliwości konfiguracji oraz sposób wyświetlania informacji zadowoli nawet wybrednych miłośników tego rozwiązania.

Na wyświetlaczu znajdziemy zarówno tradycyjne wartości prędkości i obrotów, a także informacje na temat nawigacji, mediów i systemów wspomagania kierowcy. W dolnej części znajdziemy podstawowe informacje pokazujące temperaturę zewnętrzną, aktualny czas i przebieg, a także symbole ostrzegawcze i informacyjne. Obraz jest odświeżany 60 razy na sekundę, dzięki czemu wszelkie zmiany są płynne i bez żadnych zacięć.

Korzystając z przycisku View na kierownicy możemy zmieniać widok pomiędzy tradycyjnym, w którym prędkościomierz i obrotomierz odgrywają główną rolę, a trybem informacyjno-rozrywkowym, w którym dominuje okno środkowe, tworzące dużą scenę dla mapy nawigacyjnej lub list odtwarzania multimediów itp. W takim przypadku obrotomierz i prędkościomierz są wyświetlane jako małe przyrządy zegarowe. Wszystko działa naprawdę płynnie, bez żadnych zacięć i opóźnień.

Działanie Android Auto

Wydawałoby się, że działanie Android Auto w każdym aucie jest takie samo i nie ma sensu poświęcać temu więcej uwagi. Niestety wielu producentów ma niezrozumiały problem z implementacją tej funkcji, przez co połączenie, mimo iż kablowe, jest niestabilne. Zdarzało mi się, że na początku Android Audi działał jak marzenie, by za którymś razem auto wydało komunikat, że nie może się połączyć ze smartfonem. Koniec kropka.

Na szczęście w Audi nie było żadnych problemów, duży ekran środkowy obsługiwało się bardzo wygodnie, choć tęskniłem nieco za możliwością sterowania wszystkimi funkcjami za pomocą pokrętła z płytką dotykową, która zniknęła po kuracji odświeżającej. Łączenie z telefonem przebiegało szybko, choć kilka razy wyskoczył błąd połączenia. Nie jestem pewny, czy to wina, auta, kabla czy smartfona Ot, po prostu losowe strajki raz na 10 podłączeń.

Podsumowanie

Audi ostatnie miesiące spędziło na udoskonalaniu swoich modeli i wprowadzaniu najróżniejszych rozwiązań technicznych. Niektóre zostały przyjęte z dużym entuzjazmem np. Audi virtual cockpit plus czy też rozszerzona współpraca z siecią w nawigacji, inne z oporem i lekką niechęcią jak np. dotykowy panel do sterowania klimatyzacją. Jedno jest pewne. Wszystkie te rozwiązania, lubiane lub nie, wygodne lub problematyczne, pod względem wykonania i dopracowania, są zawsze na bardzo wysokim poziomie.