Audi Q3 Sportback: kamery 360 stopni, system Audi Pre sense basic & 360° i audio Bang & Olufsen

Udostępnij:

Audi od lat uchodzi za producenta z segmentu premium, który przykłada ogromną wagę do nowoczesnych rozwiązań w swoich modelach. Niektóre elementy są znane i stosowane również u innych producentach, inne zaś uchodzą za nowatorskie i niemal przełomowe. Jak to wygląda w przypadku Audi Q3 Sportback?

Audi Q3 Sportback nie jest z pewnością szczytem możliwości tego producenta, ale wiele rozwiązań można spotkać również w o wiele droższych modelach producenta z Ingolstadt. Przykładowo w Audi A6 lub Q7 niemal całkowicie zrezygnowano ze sterowania za pomocą tradycyjnych przycisków i nawet panel klimatyzacji przeniesiono na duży ekran dotykowy. To tak zwany Audi virtual cockpit, który ma zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Na szczęście w Q3 pozostawiono tradycyjne sterowanie. Testowany przeze mnie egzemplarz kosztuje około 200 000 złotych, ale ze wszystkimi dodatkami i opcjami, które wylądowały w testowanym modelu, ostateczna cena przekroczyła 323 000 złotych. To bardzo wysoka kwota. Czy usprawiedliwiona? Sprawdźmy kilka z systemów i rozwiązań, jakie oferuje Audi Q3 Sportback.

Kamery 360 stopni

Systemy kamer 360 stopni nie są niczym nowym, również w samochodach kompaktowych. Pomagają zaparkować nawet w ciasnych uliczkach i do minimum ograniczają ryzyko parkingowych przygód. O ile system ten nie jest w żaden sposób rewolucyjny i w chwili obecnej intrygujący, tak w wielu przypadkach możemy zaobserwować różnice w jakości opracowanego rozwiązania. Bywa, że nawet drogie auta mają słabej jakości kamery, a to przekłada się na niewyraźny obraz. O ile w ciągu dnia kamery są praktyczne, po zmroku niemal nic na nich nie widać. Jak jest z Audi Q3 Sportback?

Producent naprawdę się postarał. To chyba najlepsze tego typu rozwiązanie, jakie było mi dane do tej pory testować i chyba jedynie w Volkswagenie Arteonie obraz 3D robił większe wrażenie. Tam z kolei jakość obrazu była nieco gorsza niż w Audi. Tutaj wszystko widać bardzo wyraźnie, obraz jest ostry i klarowny, zaś widok 360 stopni np. z lotu ptaka bardzo czytelny i bez typowych dla tego typu rozwiązań przekłamań. Oczywiście widok możemy dostosować do aktualnych potrzeb i wybrać rzut z góry, z boku, na przednie koła itp. Pozwoli do precyzyjnie i bez uszczerbku na lakierze zaparkować w trudnych warunkach.

Audi Pre sense basic & 360°

Auto zostało wyposażone w system Audi Pre sense w wersji basic i wzbogacone o pakiet ochrony 360°. Co to takiego? Otóż Audi pre sense basic to podstawowy system ochrony bezpieczeństwa pasażerów, który wprowadza zapobiegawcze środki bezpieczeństwa dla pasażerów w momencie rozpoznania sytuacji krytycznej. Jego działanie oparte jest o informacje płynące z wielu źródeł i systemów. Przykładowo, układ uruchamia się wtedy, gdy czujniki elektronicznej stabilizacji toru jazdy (ESC) rejestrują poślizg lub hamowanie awaryjne. W takich sytuacjach system natychmiast napina pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera, by w możliwie największym stopniu ograniczyć bezwładne ruchy do przodu i na boki. Ponadto automatycznie składają się lusterka boczne, dach panoramiczny zostaje natychmiast zamknięty, uruchamiają się także światła awaryjne. To wszystko ma minimalizować skutki ewentualnych zdarzeń.

System Audi Pre sense basic został w modelu testowym wzbogacony o pakiet Audi Pre sense 360°, który dodatkowo rozpoznaje niebezpieczeństwo kolizji mogące wystąpić dookoła całego pojazdu. Oznacza to, że system zareaguje nawet wtedy, gdy auto stoi na światłach i istnieje ryzyko, że inny samochód nie wyhamuje i uderzy np. w tył pojazdu. System ten, po wykryciu ryzyka zdarzenia, inicjuje odpowiednie działania ochronne – od pełnego hamowania, przez bezpieczne ustawienie foteli, aż po napięcie pasów bezpieczeństwa. Jedną ze składowych tej funkcji jest Audi pre sense side, czyli system ochrony bezpieczeństwa pasażerów w przypadku uderzenia z boku. To jedno z najniebezpieczniejszych zdarzeń, jakie mogą przydarzyć się na drodze. Dodatkowo, gdy samochód wyposażony jest w aktywne podwozie Audi AI, karoseria, w sytuacji zagrożenia uderzeniem w bok pojazdu, jest błyskawicznie unoszona o kilka centymetrów. Takie rozwiązanie pozwala nakierować siły uderzenia na bardziej wytrzymałe struktury.

Audi connect i funkcje wspierające kierowcę

Już od jakiegoś czasu Audi dość mocno stawia na usługi i funkcje związane integracją i skomunikowaniem ze światem zewnętrznym, infrastrukturą drogową czy też innymi pojazdami. Dzięki pakietom Audi connect Navigation & Infotainment plus we współpracy z MMI Navigation plus, otrzymujemy naszpikowany elektroniką pojazd, który jest w stanie dostosować się do wymagań kierowcy. Przykładowo samochód, na podstawie danych dotyczących dotychczas pokonanych odcinków, oferuje kierowcy inteligentne propozycje, uwzględniając przy tym aktualną godzinę i intensywność ruchu. Planowanie trasy odbywa się online na serwerach HERE – firmy oferującej usługi w zakresie map i nawigacji. W praktyce oznacza to, że podobnie jak Mapy Google, nawigacja na bieżąco analizuje sytuację drogową i może dynamicznie zmieniać drogę do celu omijając korki, wypadki, roboty drogowe czy inne zdarzenia.

Ponadto do dyspozycji kierowcy są między innymi informacje drogowe online, nawigacja wykorzystująca mapy Google Earth i radio hybrydowe, które samoczynnie przełącza się między falami FM, nadawaniem cyfrowym DAB i streamingiem online, by w ten sposób zawsze zapewniać jak najlepszy odbiór. Nie zabrakło także palety usług tj. np. myService, który zapewnia pomoc drogową online, możliwości zgłoszenia sytuacji awaryjnej czy też umówienia się na serwis. W niektórych niemieckich miastach system współpracuje także z infrastrukturą drogową, dzięki czemu kierowca dostaje wskazówki z jaką prędkością jechać, aby skorzystać z tzw. zielonej fali itp.

System audio Bang & Olufsen

W skład systemu muzycznego Bang & Olufsen Premium Sound System, z wirtualnym trójwymiarowym dźwiękiem, wchodzi aż 15 głośników kreujących przestrzenny dźwięk. Cztery z nich znajdują się w desce rozdzielczej, po jednym umieszczono w słupkach A i D, nie zabrakło również głośników w drzwiach przednich, po dwa przetworniki umieszczono także w drzwiach tylnych. W bagażniku wylądował spory subwoofer. Całość gra wyśmienicie i szczelnie wypełnia kabinę bardzo wyraźnym, szczegółowych i dość ciepłym barwowo dźwiękiem. Na szczęście daleko mu do wybitnie dyskotekowych i nacechowanych niskimi tonami dźwięków, które możemy doświadczyć w innych systemach audio, sygnowanych znanymi logotypami.

Duński producent systemów dźwiękowych klasy premium zapewnia, że system audio w Audi Q3 oferuje świetnej jakości wirtualny dźwięk przestrzenny m.in. dzięki algorytmowi Upmix Symphoria firmy Fraunhofer Institute. Cztery przednie głośniki wykorzystują odbicie przedniej szyby, dając wrażenie akustyki koncertowej. Nad mocą czuwa 16-kanałowy wzmacniacz o mocy 680 W, zaś za komfort akustyczny dba dodatkowo system VNC (Vehicle Noise Compensation), który dość skutecznie tłumi odgłosy z zewnątrz sprawiając, że wsiadając do Audi Q3 mamy wrażenie, że odcinamy się od świata zewnętrznego. Przyjemne doświadczenie.

Dla ciekawskich: Co to za auto?

Testowany model to Audi Q3 Sportback w wersji 45 TFSI S line quattro. Pod maską pracuje 2-litrowy turbodoładowany silnik czterocylindrowy o mocy 230 KM z maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 350 Nm. Napęd trafia na wszystkie koła za pośrednictwem 7-biegowej przekładni S-tronic. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 6,3 sekundy a prędkość maksymalna to 233 km/h. Spalanie? Według normy WLTP jest to średnio 8,6 l/100km i w czasie testu wyniki były bardzo podobne.

Katalogowa cena testowanego egzemplarza to około 200 000 złotych. Jest to kwota wysoka, ale akceptowalna jeśli mówimy o stylowym crossoverze klasy premium z mocnym silnikiem i napędem na cztery koła. Problemem mogą być oczywiście liczne, ciekawe i niestety kosztowne dodatki, które podniosły cenę do ponad 323 000 złotych. Za dodatkowe 123 000 złotych możemy kupić bazowe Audi A4! Czy to absurd? Absurdem może być zakup auta za milion złotych, ale jeśli mówimy o pieniądzach, każdy kupuje to, co mu się podoba i na co go stać. Faktem jest, że Audi Q3 Sportback w testowej wersji ma bardzo bogate wyposażenie, za które trzeba sporo zapłacić.

Podsumowanie

Co prawda w Audi Q3 Sportback nie znajdziemy wszystkich najnowszych wynalazków Audi tj. np. pełnego wirtualnego kokpitu ze sterowaniem dotykowym klimatyzacją, ale poznamy przedsmak tego, co czeka nas w topowych modelach producenta z Ingolstadt. Warto docenić wysoką jakość wielu rozwiązań, jak choćby kamer 360 stopni, zastosowanie bardzo dobrego systemu audio, jak również oferowanie licznych systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy. Problem? Za to wszystko trzeba niestety słono zapłacić.