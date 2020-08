Autor FastPOS przyznał się do winy. Straty wyrządzone przez Infraud to 568 mln dolarów

Udostępnij:

Haker z Mołdawii, Valerian Chiochiu, przyznał się do stworzenia oprogramowania FastPOS i w efekcie pomocy grupie cyberprzestępczej Infraud, która przez lata wyrządziła szkody szacowane na ponad 568 mln dolarów. Chodzi o malware, który był instalowany w komputerach opowiedzialnych za systemy Point-of-Sale obsługujące płatności.

Szczegóły opisał ZDNet. Infraud to forum dla hakerów, które powstało w 2010 roku i pozwalało między innymi na sprzedaż złośliwego oprogramowania i ataków DDoS. W praktyce było także platformą, na której kwitnął handel skradzionymi danymi kart płatniczych. Jak się okazuje, jego popularność była niemała, bowiem zarejestrowanych użytkowników było około 11 tysięcy.

Departament Sprawiedliwości w USA ustalił, że Valerian Chiochiu w analizowanym okresie przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych i sprzedawał stworzone przez siebie oprogramowanie FastPOS właśnie za pośrednictwem forum Infraud. Teraz przyznał się do winy i ma zostać skazany jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Co ciekawe, Chiochiu (na forum znany także jako Onassis) jest dopiero drugą osobą – z kilkudziesięciu oskarżonych – która przyznała się do winy. Wcześniej, pod koniec czerwca bieżącego roku, do zarzucanych czynów przyznał się także Siergiej Miedwiediew, jeden z administratorów forum Infraud.