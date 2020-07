BMW iX1: Kolejny elektryczny SUV z Bawarii

Udostępnij:

Strategia BMW odnośnie elektryfikacji jest jasna - w najbliższych latach będzie więcej modeli z napędem czysto elektrycznym lub hybrydowym. Nieco więcej opowiem o tym już wkrótce, a tymczasem warto wspomnieć o kolejnym modelu, który pojawił się na horyzoncie i trafi do produkcji w przeciągu maksymalnie dwóch lat.

Nowy model, który zostanie nazwany BMW iX1, zapewni kupującym większy wybór w bardzo popularnym segmencie rynku. Co prawda szczegóły nie są znane, ale BMW potwierdziło, że projekt iX1 jest w toku. Mówi się, że skoro istniejący X1 został niedawno poddany liftingowi i jest w połowie rynkowego cyklu życia, elektryczny iX1 będzie częścią nowej generacji X1. Tak czy inaczej, premiera przed 2023 jest praktycznie pewna, bowiem BMW oświadczyło, że elektryczny X1 będzie częścią planu dążenia do obniżenia średniej emisji CO2 w całym zakresie.

W międzyczasie zostanie wprowadzonych ponad 25 nowych zelektryfikowanych modeli BMW Group (w tym BMW, Mini i Rolls-Royce) - a połowa z nich będzie w pełni elektryczna. Oficjalne specyfikacje iX1 nie zostały jeszcze potwierdzone, ale nowy model będzie jeździł na mocno przerobionej wersji platformy UKL obecnego samochodu. Elektryczna wersja tej platformy jest już używana w nowym MINI Electric , ale można się spodziewać, że BMW będzie wyposażone w technologię EV nowej generacji - po raz pierwszy pokazaną w nadchodzącym iX3 - a zatem osiągi i zasięg będą lepsze niż w MINI. Wraz z kolejnym X1 BMW będzie dążyć do zaspokojenia potrzeb jak największej liczby nabywców: nie tylko iX1 będzie w pełni elektryczny, ale obok niego znajdzie się X1, oferujący opcje łagodnej hybrydy z silnikiem Diesla i benzyną, a także hybrydowy model plug-in. Odzwierciedla to podejście, nazwane „Power of Choice”, czyli siła wyboru, które BMW przyjmuje również w kolejnych seriach 5 i 7.

Podjęcie przez BMW decyzji o rozszerzeniu floty pojazdów elektrycznych jest częścią szerszych działań grupy mających na celu zmniejszenie ogólnego śladu węglowego. Do 2030 r. Grupa dąży do obniżenia emisji CO2 w łańcuchu dostaw do 20% poniżej poziomów odnotowanych w 2019 r., Podczas gdy do tego samego dnia planowany jest spadek emisji z jej fabryk i innych lokalizacji o 80%.