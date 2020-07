BMW stawia na aktualizacje OTA i sklep online. Niektóre funkcje auta włączysz przez internet

Udostępnij:

BMW stawia kolejny krok na drodze do maksymalnej "cyfryzacji" swoich samochodów. Teraz traktowane sa one nie tylko jako pojazdy, ale także platforma cyfrowa, której możliwości da się zmieniać w czasie. Kluczem ma być sklep internetowy ConnectedDrive, w którym właściciele BMW mogą już teraz dokupić niektóre funkcje do swoich pojazdów, także w formie subskrypcji.

W ten sposób BMW chce dać swoim klientom możliwość rozszerzenia wyposażenia swojego samochodu w dowolnym momencie, niekoniecznie na etapie zakupu nowego auta w salonie. Samochód jest standardowo wyposażany w część urządzeń niezbędnych do działania niektórych systemów, ale nie wszystkie są od razu aktywne.

Niektóre trzeba dokupić, a w tym celu wystarczy złożyć zamówienie w sklepie internetowym. Aktualizacja oprogramowania samochodu zostanie pobrana automatycznie przez internet, a z funkcji będzie można chwilę później korzystać. Na podobnej zasadzie Tesla montuje w swoich modelach kamery niezbędne do działania funkcji autopilota, który nie w każdym modelu jest aktywny.

Takie rozwiązanie BMW z pewnością pozwoli uprosić etap produkcji – od strony sprzętowej pojazdy będą mniej zróżnicowane, a o działaniu niektórych funkcji (zgodnie z zamówieniem klienta) będzie decydować tylko oprogramowanie.