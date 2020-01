Bank Millenium pokaże stan konta z Aliora, mBanku, ING i nie tylko. Nowość w bankowości

Udostępnij:

Bank Millenium wprowadza nietypową nowość do swojej bankowości elektronicznej. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił kientom opcję, która pozwala wyświetlać środki z kont z innych banków. W ten sposób do aplikacji Millenium można dodać konto z Alior Banku, ING, mBanku, Pekao, PKO BP oraz banku Santander.

Jak dowiadujemy się z informacji prasowej, nowość dostępna jest w ramach usługi Finanse 360° i na tę chwilę może z niej korzystać pierwsza grupa klientów Millenium. Mogą oni dodać do swojej bankowości dane kont z wymienionych innych banków, by w jednym miejscu sprawdzać stan konta oraz historię transakcji. Konta z innych banków można dodawać zarówno w aplikacji mobilnej Banku Millenium, jak i w serwisie internetowym Millenet.

Bank Millenium potrafi wyświetlać informacje o kontach z innych banków, fot. materiały prasowe.

– Dyrektywa PSDII otworzyła możliwość wprowadzenia niespotykanych dotychczas na rynku usług. Chcemy wykorzystać jej potencjał – komentuje Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. – Dzięki usłudze Finanse 360° klienci zyskują pełniejszy obraz swoich finansów i większą wygodę w zarządzaniu środkami zdeponowanymi w różnych bankach (...) Dzięki dyrektywie możliwe też będzie udostępnienie takich usług, jak np. inicjowanie przelewów z kont w innych bankach.

Jak informuje Millenium, zakres informacji o kontach z innych banków jest różny w zależności od konkretnego banku, bo to od niego zależy liczba przekazywanych danych w ramach usługi. Aby rozpocząć korzystanie z dostępu do innych kont w bankowości Millenium, wystarczy zajrzeć do sekcji Moje środki, udzielić zgody na dostęp do informacji z wybranego rachunku, a następnie zalogować się na stronie, do której przekieruje system. Użytkownik może także zdecydować, jakie konta mają być widoczne w aplikacji mobilnej, a jakie w Millenecie.

Aplikację mobilną Banku Millenium można pobrać z naszego katalogu oprogramowania. Dostępna jest wersja na Androida oraz iOS-a.