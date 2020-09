Bank PKO BP ostrzega. Klienci otrzymują fałszywe prośby o potwierdzenie danych

Udostępnij:

Po raz kolejny bank PKO BP ostrzega klientów przed próbą ataku phishingowego. Cyberprzestępcy wysyłają wiadomości e-mail z prośbą o potwierdzenie danych osobowych.

Na stronie internetowej banku PKO BP pojawił się komunikat ostrzegający przed nowym sposobem ataku stosowanym przez cyberprzestępców. To typowy przykład phishingu z wykorzystaniem dużej, znanej marki. Oszuści próbują zachęcić ofiarę do kliknięcia w link, który przeniesie ją do fałszywej strony internetowej, przypominającej serwis należący do banku.

Jak podaje bank, wiadomości rozsyłane są z fałszywych adresów e-mail, nawiązujących do nazwy PKO BP. Niestety nie wymieniono żadnych przykładów. W treści wiadomości pojawia się prośba o zaktualizowanie systemu zabezpieczeń, potwierdzenie danych osobowych i kliknięcie w link. Bank prosi, aby nie klikać w te hiperłącza.

Bank nie do końca tłumaczy, co właściwie kryje się pod linkiem. Najprawdopodobniej jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Tymczasem jak czytamy w komunikacie, "kliknięcie w link i podanie danych logowania na fałszywej stronie grozi utratą pieniędzy i kontroli nad kontem". To może sugerować, że oszuści będą próbowali przekonać ofiarę do zainstalowania złośliwego oprogramowania. Jeśli będzie to trojan bankowy na Androida, to z łatwością uda im się przejąć kontrolę nad kontem bankowym.

PKO BP informuje także, że jeśli klient padł ofiarą tego typu oszustwa, powinien jak najprędzej skontaktować się z bankiem. Aby to zrobić, należy połączyć się z infolinią pod numerem 800 302 302 (brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju, w pozostałych przypadkach – opłata zgodna z taryfą operatora) lub +48 81 535 60 60 (do połączeń z zagranicy i z telefonów komórkowych; opłata zgodna z taryfą operatora).