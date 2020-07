Bank PKO BP uruchamia nową usługę. Automarket umożliwi zakup lub wynajem auta

Udostępnij:

Bank PKO BP rozszerza ofertę i startuje z pierwszą w Polsce platformą zakupową połączoną z innymi usługami bankowymi. Automarket, w ramach którego użytkownicy będą mogli kupować używane i nowe auta, będzie bezpośrednio powiązany z serwisem iPKO oraz aplikacją mobilną IKO, ale na zakup czy wynajem mogą zdecydować się również osoby nieposiadające innych produktów PKO BP.

W ofercie Automarketu mają znaleźć się zarówno nowe auta nowe jak i używane, maksymalnie siedmioletnie. Będą to auta z zasobów Grupy Kapitałowej Banku oraz modele od dealerów współpracujących z bankiem. Wybrany samochód można kupić, wynająć długoterminowo lub leasingować, a oferta skierowana jest zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców.

– Niezależnie od tego, czy auto będzie pochodziło z zasobów własnych spółek z Grupy Kapitałowej, czy od któregoś z naszych partnerów, klienci łatwo skalkulują ofertę finansową, a nawet zamówią samochód pod wskazany adres bez wychodzenia z domu – wyjaśnia Paweł Pach, prezes zarządu PKO Leasing.

Wszystkie formalności załatwisz online

Automarket pozwala na załatwienie wszystkich formalności związanych z zakupem czy wynajmem auta bez konieczności wychodzenia z domu. Pełen proces zakupowy ma miejsce w sieci, a PKO BP gwarantuje bezpieczeństwo transakcji. Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego, przyznał, że firmie zależy na jak najszerszym rozbudowaniu portfolio o usługi internetowe.

– PKO Bank Polski konsekwentnie realizuje ogłoszoną pół roku temu strategię i zmienia się w platformę bankową– skomentował Jagiełło. Dodał również, że dzięki dostępowi do zaawansowanych technologii IT i dużej skali działania, możliwe było stworzenie pierwszego w Polsce narzędzia, które przenosi do świata cyfrowego cały proces zakupu nowych i używanych aut.

Bank zapewnia również, że dołożył wszelkich starań, by wybrać jedynie sprawdzone samochody. Jak czytamy w komunikacie PKO BP, na platformie Automarket wszystkie modele używane mają pełną historię serwisową, pewne pochodzenie i są na gwarancji. Nowe samochody oczywiście również są objęte gwarancją. A jeżeli zdecydujemy się na wynajem długoterminowy – auto zostaje nam dostarczone pod dom.

Mimo że bank zachęca do załatwiania wszystkich formalności online, to możliwe jest również umówienie się na jazdę próbną i przetestowanie auta. Kupujący ma również prawo zwrócić samochód w ciągu 5 dni, jeśli nie przejechał więcej niż 300 km.

Na razie w ofercie Automarketu znajduje się zaledwie 800 samochodów, jednak ma być ona z biegiem czasu rozszerzana.