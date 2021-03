Baseus – od czwartku tania elektronika w sklepach sieci Biedronka

Udostępnij:

W czwartek w sklepach sieci Biedronka będzie można znaleźć produkty marki Baseus. Do sprzedaży trafią między innymi ładowarki, słuchawki, kable USB czy akcesoria samochodowe. Sprzęt pojawi się w wybranych sklepach i będzie dostępny od 11 do 25 marca, lub do wyczerpania zapasów. Warto przy tym zauważyć, że ceny są nieco niższe od sugerowanych na polski rynek.

Baseus to chińska marka akcesoriów elektronicznych, należąca do firmy Shenzhen Besing Technology Co. Limited. Jej produkty możemy znaleźć m.in. w oficjalnym sklepie Xiaomi, Mi-home.pl, który dotąd był jednym z największych dystrybutorów rzeczonej marki nad Wisłą. Logo firmy jest uproszczonym hasłem Baseus, czyli "Base on User", co, jak deklarują przedstawiciele, ma sugerować klientowi, że wszystkie urządzenia tworzone są z uwzględnieniem potrzeb odbiorcy.

Baseus w Biedronce – jakie produkty będą dostępne w sklepach?

Od 11 marca w ofercie Biedronki będziemy mogli znaleźć ładowarkę Baseus z trzema portami USB o maksymalnym łącznym natężeniu prądu do 3,4 A i 2,4 na jednym złączu. Urządzenie posiada także wbudowany ekran LED. Dostępna będzie w cenie 24,99 zł.

Kolejne z produktów to samochodowe uchwyty magnetyczne i grawitacyjne na smartfon. W zależności od modelu, można je zamocować na szybie, kratce wentylacyjnej lub desce rozdzielczej, a także na zagłówku. Uchwyty mogą być wyposażone także w klamrę utrzymującą smartfon na miejscu czy teleskopowe ramię, zwiększające komfort użytkowania. Będą dostępne w cenie 24,99 zł/szt. Uchwyt grawitacyjny jest odpowiedni dla smartfonów o przekątnej ekranu od 4-6,5 cala.

Do oferty sklepów sieci Biedronka trafi sporo przewodów USB marki Baseus. Na półkach znajdziemy: przewód USB Lightning do iPhone'a o maksymalnym natężeniu prądu 2,4 A i długości 1 m, przewód USB-C ze wsparciem technologii Quick Charge 3.0, maksymalnym natężeniu prądu 2 A i długości 2 m, a także przewód microUSB (+QC 3.0) o maksymalny natężeniu prądu 1,5 A i długości 2 m. Każdy z nich będzie kosztować 14,99 zł/szt.

Od 11 marca do sprzedaży trafią różne modele słuchawek firmy Baseus – douszne, nauszne, klasyczne czy sportowe. Pierwsze z nich to słuchawki bezprzewodowe douszne, łączące się z urządzeniem mobilnym za pomocą Bluetooth 5.0. Posiadają baterię 450 mAh pozwalającą na czas pracy do 5 godzin. Można je podładować w przenośnym etui. Dostępne będa w kolorze białym i czarnym.

Kolejny model to słuchawki nauszne bezprzewodowe (pasmo przenoszenia 20 Hz-20 kHz) również wyposażone w Bluetooth 5.0 i baterię 450 mAh. W tym wypadku akumulator ten zapewnia do 25 godzin działania. Ich użytkowanie wspiera regulowany pałąk oraz miękkie poduszki nauszne.

Trzeci model to słuchawki sportowe bezprzewodowe Baseus z Bluetooth 5.0. Są lekkie, posiadają przewód łączący elastyczne zaczepy na uszy. Można nimi sterować za pomocą pilota umieszczonego na przewodzie. Bateria 100 mAh pozwala na 7 godzin ciągłej pracy. Każdy z modeli słuchawek będzie kosztować 89,90 zł/szt.

Co dodatkowo warte podkreślenia, produkty Baseus na półkach Biedronki będą nieco tańsze niż w wynosi obecnie ich średnia cena w Polsce. Na przykład trzyportowa ładowarka, opisywana wcześniej, w sklepie producenta kosztuje 29,99 zł. Dokładnie 5 zł, a zarazem ponad 20 proc. więcej. Zatem, użycie terminu okazja nie stanowi tutaj nadużycia.