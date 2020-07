Beta Cyberpunk 2077? CD Projekt RED odpowiada: uwaga na oszustów

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej oczekiwanych premier ostatnich lat. Mimo kilku przesunięć premiery jest szansa, że już 19 listopada tego roku będziemy mogli zanurzyć się w najnowszej grze CD Projekt RED na podstawie kultowego papierowego RPG-a Mike’a Pondsmitha.

Ogromne zainteresowanie tytułem niestety przyciąga uwagę oszustów, który w ostatnich tygodniach zaczęli wysyłać fałszywe zaproszenia do beta testów Cyberpunka 2077. W wiadomościach, które otrzymała część użytkowników, pojawia się link, pod którym rzekomo można pobrać i przetestować fragment gry.

CD Projekt RED szybko zareagował na oszustwo i na Twitterze ostrzegł użytkowników: "Jeśli ostatnio otrzymałeś email przyznający ci dostęp do bety Cyberpunka 2077, to niestety nie jest on od nas. Takie przypadki zdarzają się od co najmniej kilku ostatnich tygodni. Kiedy kontaktujemy się z tobą poprzez email, to ten zawsze pochodzi z adresu @cdprojektred.com."

