Bezrobotni szukają pracy u cyberprzestępców. Kolejny skutek COVID-19

Pandemia koronawirusa przyniosła zawirowania na rynku pracy, czego efektem jest bardzo duży wzrost bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Jak informują analitycy Check Pointa, niestety część z tych osób decyduje się wkroczyć na przestępczą ścieżkę.

Darknet kojarzony jest przede wszystkim z miejscem, gdzie można zakupić broń, fałszywą tożsamość, narkotyki czy jakiekolwiek nielegalne usługi. Jest to również miejsce, gdzie od jakiegoś czasu osoby poszukujące pracy umieszczają swoje ogłoszenia, oferując pomoc w działaniach przestępczych w zamian za solidne wynagrodzenie.

Liczba postów osób poszukujących pracy na forach darknetowych stale rośnie. Całość zaczyna tworzyć groźną kulturę darknetową, a przecież powinno to być ostatnie miejsce, w którym ludzie poszukują pracy. Uważamy, że obserwowany przez nas trend odzwierciedla trudną sytuację finansową, na którą wpłynął koronawirus, komentuje Oded Vanunu, szef działu wykrywania podatności produktów w Check Point Research.

Wpływ pandemii na światową gospodarkę widać na pierwszy rzut oka, a eksperci wskazują, że większość dużych gospodarek straciła co najmniej 2 proc. swojego PKB. Stopa bezrobocia w USA osiągnęła najwyższy wskaźnik w historii kraju (14,8 proc.) w kwietniu 2020 roku; w Europie wzrosła w ciągu roku z 6,5 proc. do 7,5 proc.

Eksperci Check Point Research zwracają uwagę, że przeniesienie poszukiwań pracy do darknetu jest wyrazem desperacji, do której doprowadziła pandemia, zwłaszcza że wcześniej tego typu praktyki nie miały miejsca. Zauważają, że od początku roku, co miesiąc dodawanych jest kilkanaście nowych ogłoszeń opublikowanych przez osoby zgłaszające gotowość do bycia zrekrutowanymi przez cyberprzestępców.

Z raportu Check Pointa wynika, że większość osób poszukujących w ten sposób pracy domaga się regularnego miesięcznego wynagrodzenia w zamian za np. dzielenie się swoją wiedzą na temat oszustw oraz ryzyka związanego z takimi działaniami. Wynagrodzenie? Za pomoc cyberprzestępcom jeden z kandydatów domagał się co najmniej 200 tys. dolarów.