Bill Gates stworzy szczepionkę na COVID-19. Przekazał kolejne 750 milionów dolarów

Fundacja Billa i Melindy Gatesów przekazała 750 milionów dolarów na stworzenie 300 milionów dawek szczepionki AZD1222. Jej produkcją zajmuje się firma farmaceutyczna AstraZeneca, a koncepcję opracowali naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Bill Gates wraz z żoną mocno angażują się w walkę z pandemią SARS-CoV-2. Niedawno uruchomił projekt SCAN. Na jego podstawie, naukowcy mają zrozumieć, jak lepiej wykrywać zakażonych wirusem, którzy chorobę przechodzą bezobjawowo. Teraz natomiast fundacja Gatesów przekazuje 750 milionów dolarów na opracowanie szczepionki.

Bill Gates inwestuje w szczepionkę AZD1222, chociaż nie ma pewności, czy zadziała

Według aktualnego planu, łącznie mają powstać 2 miliardy dawek szczepionki na koronawirusa z Wuhan, opracowanej przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Ich produkcją zajmuje się AstraZeneca, brytyjski koncern farmaceutyczny. 750 milionów dolarów przekazane przez fundację Gatesów, ma wystarczyć na produkcję 300 milionów dawek szczepionki AZD1222.

Około 400 milionów dawek ma zostać dostarczonych jeszcze przed końcem 2020 roku. Zamówienie złożyły już między innymi Stany Zjednoczone (300 milionów dawek) i Wielka Brytania (100 milionów). Przed weekendem AstraZeneca poinformowała również, o zamówieniu na kolejne 400 milionów szczepionek. Umowę z koncernem zawarły rządy czterech państw: Francji, Niemiec, Włoch oraz Niderlandów.

Twórca najpopularniejszego systemu operacyjnego na komputery osobiste dołożył więc sporą cegiełkę do walki z koronawirusem. Co prawda nie ma pewności, czy szczepionka faktycznie zadziała. Ze swojego majątku zasponsorował produkcję prawie tak ogromnej liczby szczepionek, co kilka bogatszych państw europejskich. Dla Gatesa wydatek rzędu 750 milionów dolarów to mniej, niż 1 proc. jego całkowitego dorobku, który wynosi około 100 miliardów dolarów.