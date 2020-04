CD-Action chyli się ku upadkowi: dziennikarze otrzymali wypowiedzenia

Udostępnij:

CD-Action, jeden z najstarszych w Polsce magazynów o grach, wkrótce może odejść w niepamięć – donosi serwis PolskiGamedev.pl. Dziennikarze i redaktorzy czasopisma, które od dłuższego czasu wyraźnie tnie koszty, otrzymali teraz wypowiedzenia umów o pracę.

Sytuacja w CD-Action, skądinąd wydawanym nieprzerwanie od kwietnia 1996 r., już od jakiegoś czasu nie napawała optymizmem. W minionym roku wydawca, firma Bauer, rozstał się z kilkoma kluczowymi dziennikarzami, w tym pełniącym rolę redaktora naczelnego CDA, Dawidem “spikainem” Bojarskim. W październiku redakcję CD-Action połączono natomiast z PC Formatem.

Wcześniej z redakcji odeszli również Mateusz Witczak (znany jako Papkin, który teraz pisze dla Polityki i jest redaktorem prowadzącym PolskiGamedev) czy Daniel “Cormac” Bartosik, obecnie jeden z pracowników Techlandu.

Jak wynika z dostępnych w sieci danych, sprzedaż CD-Action w ostatnim czasie spadła do około 30 tys. egzemplarzy, co wciąż jest wynikiem niezłym, ale nieporównywalnym do czasów świetności. Znamiennym dowodem redukcji kosztów jest usunięcie z dołączanej do pisma płyty pełnych wersji gier, a więc czegoś, co przez długie lata wyróżniało CDA. Zrezygnowano ponadto z korekty.

Przy czym nie tylko CDA jest ofiarą cięcia kosztów w wydawnictwie Bauer. Wiadomo, że oficyna skasowała łącznie około 20 tytułów, w tym m.in. Kawaii oraz wydania specjalne Świata Wiedzy. Siłą rzeczy wypowiedzenia dostały także osoby niezwiązane wprost z CDA.

Bauer zapewnia, że przez okres wypowiedzenia pisma będą wydawane normalnie. Mają się jednocześnie rozpocząć poszukiwania ewentualnych inwestorów. Trudno jednak oczekiwać, by w dobie kryzysu miały zakończyć się spektakularnym sukcesem.