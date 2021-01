Ceny kart graficznych wzrosną nawet o 22%. EVGA i Zotac potwierdzają podwyżki

Udostępnij:

Na początku stycznia ASUS poinformował o podwyżce cen detalicznych wszystkich swoich podzespołów komputerowych. Według nowego raportu, EVGA i Zotac podnoszą teraz ceny kart graficznych. Obie firmy potwierdziły już te doniesienia.

Kiepskie wieści dla osób, które zwlekały z zakupem nowej karty graficznej GeForce z serii RTX 3000. O szczęściu mogą mówić ci, którym udało się już dokonać zakupu nowych układów Ampere, albo oczekują na swój produkt we wcześniejszej cenie. Nie dość, że nowe modele trudno dostać, to jeszcze zdrożeją. I to znacznie.

Na podwyżki cen składa się wiele problemów. Opóźnienia w fabrykach, niewydolność produkcyjna dla podzespołów, ale też jedna z decyzji Donalda Trumpa. Jego administracja nałożyła podatek w wysokości 25 proc. na karty graficzne produkowane w Chinach. O ile na dużych producentach nie odbije się to jakoś specjalnie, o tyle ci mniejsi niestety muszą znacznie podnosić ceny.

Podwyżki cen kart graficznych EVGA na podstawie amerykańskiego rynku:

EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming 1799,99 > 1869,99 dolarów (3,9 proc.)

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Black Gaming 1529,99 > 1599,99 dolarów (4,6 proc.)

EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming 809,99 > 879,99 dolarów (8,6 proc.)

EVGA GeForce RTX 3080 XC3 Black Gaming 729,99 > 799,99 dolarów (9,6 proc.)

EVGA GeForce RTX 3070 FTW3 Ultra Gaming 609,99 > 679,99 dolarów (11,5 proc.)

EVGA GeForce RTX 3070 XC3 Black Gaming 529,99 > 599,99 dolarów (13,2 proc.)

Podwyżki cen kart graficznych Zotac na podstawie amerykańskiego rynku:

Zotac Gaming GeForce RTX 3090 Trinity 1549,99 > 1899,99dolarów (22,6 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo 799,99 > 899,99 dolarów (12,5 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC 769,99 > 869,99 dolarów (13,0 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity 749,99 > 839,99 dolarów (12,0 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition 579,99 > 699,99 dolarów (20,7 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC 559,99 > 639,99 dolarów (14,3 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge 539,99 > 619,99 dolarów (14,8 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC 469,99 > 549,99 dolarów (17,0 proc.)

Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge 439,99 > 529,99 dolarów (20,5 proc.)

Jak na razie dowiedzieliśmy się jedynie o podwyżkach cen kart graficznych, ale podobnie jak w przypadku ASUS-a, zdrożeją także inne komponenty. Niedawny raport z Chin sugeruje ogromne braki w podzespołach do płyt głównych pod procesory Intela. Chodzi o chipsety B460 i H410. Według plotek problem z podażą może dotyczyć także Z590, ale aktualnie zapasy nie są jeszcze na wyczerpaniu.

Podwyżki cen są oczywiście globalne, ale niekoniecznie stałe. "Przewidujemy, że sytuacja cenowa uspokoi się w drugiej połowie roku. Teraz jeszcze musimy przyglądać się podnoszeniu cen przez producentów i większym kosztom transportu do Polski. Nie mamy na to żadnego wpływu. Pozostaje jeszcze liczyć na korzystniejsze kursy walut" – mówi Kamil Szwarbuła ze sklepu internetowego x-kom.pl.