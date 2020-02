Ciemny motyw aplikacji Google dostępny dla każdego z Androidem. Wystarczy pobrać betę

Udostępnij:

Ciemny motyw trafia na szerszą skalę do kolejnej aplikacji na Androida. W tym przypadku mowa o programie Google, który łączy w sobie wyszukiwarkę, funkcje głosowego asystenta, panel z polecanymi wiadomościami Discover i historię przeglądanych stron. Choć ciemne kolory nie są jeszcze dostępne dla każdego w stabilnym wydaniu, teraz wystarczy dołączyć do programu testów beta, by móc z nich skorzystać – niezależnie od wersji używanego Androida.

Ciemne kolory aplikacji Google to temat, który przewija się w sieci od wielu miesięcy, ale jego wdrożenie do stabilnego wydania aplikacji zajmuje zaskakująco dużo czasu. Ciemne motywy są dostępne od dawna między innymi w aplikacji YouTube czy nawet Centrum Pomocy, ale w przypadku Google'a trudno mówić o konsekwencji w działaniu twórców. Jak zwrócił uwagę Android Police, teraz z ciemnego motywu aplikacji powinni móc korzystać wszyscy, którzy pobiorą wersję beta.

Google w wersji beta na Androida oferuje już ciemny motyw dla każdego.

Aby włączyć ciemny motyw w programie, wystarczy zajrzeć do ustawień, gdzie ciemne kolory można wymusić lub dostosować je do trybu oszczędzania energii. Użytkownicy Androida 10 powinni móc w tym miejscu dostosować aplikację do globalnych ustawień kolorów systemu.

Chociaż programy testów beta aplikacji są zwykle ograniczone do pewnej liczby użytkowników, w chwili pisania niniejszego tekstu nic nie stoi na przeszkodzie, by do tej grupy dołączyć. Aby to zrobić, można skorzystać na przykład z tego łącza. Później, a przyspieszyć cały proces, można się pokusić o wymuszenie aktualizacji aplikacji Google lub zaczekać, aż nowa wersja zostanie pobrana automatycznie. Z programu testów beta można się w każdej chwili wypisać.

Aplikację Google na Androida i iOS-a można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.