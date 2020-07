Cyberprzestępcy wakacji nie mają. Wprost przeciwnie – dla nich to okres żniw

Udostępnij:

Wakacje to dla wielu czas odpoczynku i relaksu, ale co za tym idzie także pewnej utraty czujności i rozsądku – zauważają eksperci ds. bezpieczeństwa. Jak dodają, w tym roku należy mieć się na baczności w sposób szczególny, bo obok powszechnego rozluźnienia pojawia się pandemia COVID-19, która stanowi punkt zaczepienia wielu ataków.

Analitycy bezpieczeństwa z mBanku alarmują: "Uważaj w wakacje! Przestępcy nie biorą urlopu". Przede wszystkim zwracają uwagę na wciąż popularne oszustwo BLIK, choć, jak wykazują, nie jest to jedyny atak, który w okresie wakacyjnym zagraża Polakom.

Jak cyberprzestępcy oszukują Polaków?

Schematów jest kilka. Większość to metody wykorzystywane od dawna, ale są też nowości, zakorzenione chociażby w bonie turystycznym:

Oszustwo BLIK — zaczyna się od przejęcia konta któregoś z twoich znajomych w mediach społecznościowych. Następnie napastnik prosi w imieniu rzeczonego znajomego o przelew poprzez system BLIK. Wybiera akurat tę platformę, gdyż zapewnia ona zarówno anonimowość, jak i dużą szybkość realizacji transakcji. W okresie wakacyjnym jest tym groźniejsze, że sprzyja on wypadkom losowym. "Utkwiłem na dworcu, pożycz na bilet", "Nocleg niespodziewanie okazał się droższy, potrzebuję twojej pomocy", "Samochód stanął, muszę opłacić holowanie" – to tylko niektóre z możliwych, a jednocześnie bardzo wiarygodnie brzmiących scenariuszy,

Co zrozumiałe, wszystkie powyższe metody mogą się wzajemnie przenikać. Mogą być też łączone i mieć nieco zmodyfikowane wcielenia. Nie da się również wykluczyć, że pojawią się pomysły nowe. Zawsze jednak chodzi o jedno — pieniądze. Stosunkowo łatwo można więc stworzyć zbiór podstawowych zasad bezpieczeństwa, których przestrzeganie powinno skutecznie utrudnić oszustom działanie.

Przede wszystkim nie działaj pochopnie

To podstawowa zasada — zdrowy rozsądek. Eksperci mBanku apelują, aby każdą operację finansową dokładnie weryfikować. Jeśli o przelew prosi znajomy w social media, warto zadzwonić do tej osoby i potwierdzić, czy prośba istotnie wychodzi od niej. Z kolei w przypadku handlu sprawdzić należy sprzedawcę. Dane rejestrowe sklepu powinny widnieć w ogólnodostępnych bazach i pokrywać się dokładnie z tym, co deklaruje sprzedawca. Niewątpliwie okolicznością działającą na niekorzyść każdego kontrahenta jest milczący telefon.

Przechodząc wprost do bankowości, nie należy logować się do systemu transakcyjnego, gdy link do niego pochodzi z niepewnego źródła. Dobrą praktyką jest każdorazowe sprawdzanie adresu w pasku przeglądarki, czy pokrywa się z faktycznym adresem banku. Osoby korzystające z autoryzacji SMS muszą dodatkowo patrzeć, czego tak naprawdę dotyczy przesłany kod. Jeśli nie zlecałeś przelewu ani dodania zaufanego odbiorcy, albo dane nie zgadzają się w jakimś stopniu, nie wpisuj kodu na stronie. Tak samo nie podawaj go stronom trzecim.

Każda okazja na portalu aukcyjnym czy w serwisie ogłoszeniowym to zawsze powód do głębszej refleksji. Idąc tym tropem, bacznie przyglądać trzeba się też wszelkim konkursom. Ważne jest, kto taką zabawę organizuje i na jakich warunkach. Zawsze czytaj regulaminy. Wreszcie, miej świadomość swoich praw i obowiązków. Szczegóły dotyczące bonu turystycznego i innych świadczeń znajdziesz na stronach rządowych w domenie gov.pl. Cyberbezpiecznych wakacji!