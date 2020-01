Czescy aktywiści open source załatwili Solorza. Nie zarobi nawet 70 mln zł

Udostępnij:

Asseco Zygmunta Solorza nie zarobi 70 mln zł, które firma miała otrzymać od rządu Czech za przygotowanie systemu do sprzedaży elektronicznych winiet autostradowych. Przetarg wprawdzie zakończył się sukcesem rzeszowskiej spółki, ale wtedy do akcji wkroczyli aktywiści open source. Zrobili to samo. Za darmo.

Państwo czeskie chciało wydać na system 400 mln koron, czyli właśnie około 70 mln zł. Zainicjował go ówczesny minister transportu, Vladimír Kremlík, a wygrało – Asseco. Decyzja ta spotkała się jednak z ostrą krytyką społeczności open source, na czele której stanął Tomáš Vondráček, pełniący na co dzień rolę dyrektora generalnego lokalnej agencji interaktywnej Actum. W ostrych słowach skomentował, że państwo chce zmarnotrawić pieniądze podatników.

Jednak Vondráček nie poprzestał na werbalnej krytyce i postanowił działać. W miniony weekend zorganizował hackathon pod hasłem #ZNAMKAMARADA. Na imprezie zjawiło się 60 programistów, którzy w niedzielę punktualnie o godzinie 19.00 ogłosili, że platforma jest gotowa i dostępna publicznie pod adresem https://fairznamka.cz/.

Budowa całego systemu, jak twierdzi inicjator, zajęła zespołowi 49 godzin. Tymczasem funkcjonalność jest ponoć szersza od zdefiniowanej w przetargu. Nowy minister transportu, Karel Havlíček, twierdzi, że zapoznał się z programem, jest z niego zadowolony i zamierza anulować przetarg. Oczywiście niewykluczone, że sprawa skończy się w sądzie. Trzeba jednak oddać Vondráčkowi to, że z niezwykłą klasą udowodnił swoje racje.