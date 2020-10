Trzy bezpieczne polskie serwisy fotoblogowe dla osób kochających robić zdjęcia. Dwa darmowe i jeden płatny

Zaprezentowałem tutaj szczegółowo trójkę najkonkretniejszych serwisów fotoblogowych w Polsce. Istnieją one od wielu lat i ciągle udaje im się całkiem przyzwoicie funkcjonować. Ten stan rzeczy najlepiej poświadczy fakt, że ciągle posiadają wielotysięczne grono użytkowniczek i użytkowników. Na przekór temu, iż prowadzenie bloga zdjęciowego nie jest już tak popularne w naszym kraju, jak jeszcze kilka lat temu.

Zanim jednak zacznę je opisywać najpierw przedstawię wikipediową definicję czym tak naprawdę jest fotoblog:

Fotoblog jest rodzajem bloga, internetowego pamiętnika, którego podstawową treść stanowią zdjęcia. Pełni także funkcję komunikatora internetowego, pozwalającego nawiązać znajomości.

Myślę, że to objaśnienie dobrze wprowadziło osoby nigdy nieposiadające fotobloga w specyfikę jego działania. Bez zbędnych przedłużeń pora więc przedstawić owe serwisy fotoblogowe zaczynając od całkiem poważnego zawodnika.

PLFOTO

Jest to niewątpliwie najbardziej profesjonalny serwis na tej liście, z którego głównie korzystają osoby na poważnie parające się fotografowaniem. Dlatego podczas próby wysłania zdjęcia dostaje się od tamtejszej administracji informację:

Szanowny Użytkowniku serwisu PLFOTO, mamy do Ciebie wielką prośbę - zanim wyślesz zdjęcie sprawdź dokładnie czy nadaje się ono do publikacji. Zobacz czy jest dobrej jakości, czy jest ciekawe, czy na pewno chcesz je pokazać na forum fotograficznym. Jeżeli jesteś na początku swojej fotograficznej przygody wstrzymaj się jeszcze chwilkę, poznaj podstawy warsztatu, popytaj doświadczonych użytkowników, podpatruj lepszych. Zamieść swoje zdjęcia na PLFOTO, kiedy zobaczysz, że zacząłeś robić postępy. Mamy nadzieję, że stanie się to szybko :).

Ta przydługa wskazówka najlepiej pokazuje, że PLFOTO nie służy do fotoblogowania dla wszystkich tylko dla tych odpowiednio przygotowanych do robienia zdjęć. To zaś powoduje, iż nawet całkiem dobrze wyglądające zdjęcie może nie zostać zaakceptowane przez moderację i w ogóle nie zostać opublikowane na serwisie. Inna sprawa, że zważywszy na jego formę działania tego typu praktyki nie powinny dziwić.

PLFOTO posiada 7 sugestywnych działów: Galeria, Zdjęcie Dnia, Top, Dno, News, Komentarze oraz Polecani Autorzy. Jakość opublikowanych na serwisie zdjęć jest na bardzo dobrym poziomie. A co najważniejsze są one fachowo oceniane przez ichniejszą społeczność najczęściej w skali głosowej od 1 do 10, ale i niejednokrotnie dającymi do myślenia komentarzami. Warto wspomnieć, że uprawnione do komentowania są tylko zarejestrowane osoby, dlatego serwis jest całkowicie wolny od spamerów tak jak zresztą te poniżej opisane. To zaś jest wymiernym przykładem, że przy podjęciu odpowiednich środków spamerzy mogą zostać wyeliminowani.

PLFOTO jest niewątpliwie mentorem wśród rodzimych serwisów fotoblogowych, na którym od lat umieszcza swoje zdjęcia elita polskich fotografów/ek. Od 19 lat bowiem świetnie się sprawdza jako weryfikator faktycznych umiejętności fotografowania, wydatnie pokazując, iż tworzenie fotografii artystycznej jest sztuką przez duże SZ. PLFOTO oferuje przy tym swe usługi całkowicie za darmo, co jak na jego wyspecjalizowanie jest nie lada gratką. Więc jeżeli ktoś tutaj na poważnie interesuję się robieniem zdjęć i chce się sprawdzić wśród braci fotograficznej, powinien założyć na nim fotobloga. LINK DO SERWISU.

Photoblog.pl

Każda osoba w temacie wie, że mamy tutaj do czynienia z najpopularniejszym serwisem fotoblogowym w Polsce. Wpływ ma na to, iż nie działa tak selektywnie, jak jego powyżej opisany konkurent. Właśnie ta otwartość przyciąga na Photobloga wiele tysięcy osób, które regularnie dają nań zdjęcia: te o zacięciu bardziej artystycznym, ale też takie z życia wzięta np. rodzinne, autoportretowe czy z wczasów.

Strona główna Photobloga jest podzielona na cztery działy: Najlepsze Zdjęcia, Najnowsze Zdjęcia, Zdjęcia Pro oraz Fotorelacje. Kiedy zaś włączy się przycisk „Centrala”, wtedy pojawia się pięć dodatkowych opcji — Obserwowane blogi, Polecane, Rekomendowane, Najnowsze i Zdjęcia PRO. Zatem wszystko przedstawia się w miarę czytelnie i szybko można wejść w rytm obsługi serwisu.

Gorzej natomiast jest z samym dodaniem zdjęcia, albowiem bywają sytuacje, że podczas sugerowanej „prostej metody dodawania zdjęć” wybrana fotka w ogóle się nie chce wgrać. Wiem, że takowy problem nie występuje tylko u mnie, lecz u jakichś 20% osób korzystających z serwisu. Ciężko jednoznacznie stwierdzić czym to jest spowodowane, acz najprawdopodobniej to wina ustawień w systemie lub przeglądarce.

Photoblog.pl, tak czy inaczej jest godnym polecenia serwisem fotoblogowym. O sile jego decyduje niewątpliwie duża aktywność użytkowniczek i użytkowników. Objawia się to dużą liczbą wyświetleń danego zdjęcia oraz liczby jego ocen i komentarzy. Photobloga do tego można użytkować bezpłatnie, acz w dobrym stylu jest wtedy wyłączyć blokowanie reklam, ponieważ stanowi to główne źródło utrzymania serwisu. Zatem jeżeli lubicie dzielić się zdjęciami na forum publicznym, tenże serwis fotoblogowy powinien przypaść Wam do gustu. Szkoda tylko, że zdarzają się mu czasami błędy techniczne, ale przy pewnych poprawkach powinny one zostać całkowicie wyeliminowane. LINK DO SERWISU.

flog.pl

Serwis ten łączy w sobie profesjonalizm PLFOTO z otwartością Photoblog.pl, co stanowi bardzo wyważone połączenie. Jednak żeby móc z niego korzystać wymagane jest uiszczenie SMS-a aktywacyjnego w wysokości 2 zł + VAT. Jest to jednorazowa opłata, aczkolwiek ja na serwisie dawno takową uiściłem, więc dokładnie nie wiem, jak się teraz przedstawia jej płatność.

Jednakże wydaję się być dalej w porządku bowiem z Floga obecnie korzysta 36745 osób i nie są one tylko na pokaz, albowiem blogów fotograficznych jest na serwisie multum i gołym okiem widać, że tętnią życiem. Po włączeniu funkcji „Przeglądaj” na stronie głównej Floga pojawia się lista 12 działów, a są to: Nowe zdjęcia, Forum, Wyróżnione zdjęcia, Fotoforum, Popularne zdjęcia, Konkursy, Zdjęcia dnia, Aparaty, Nowe fotoblogi, Zdjęcia mecenasów, Znajdź fotoblog i News.flog.pl. Zatem jest ich trochę, ale jak powiadają, że od przybytku głowa nie boli.

Niewątpliwie na serwisie bardzo ciekawie przedstawia się modernistyczny interfejs, atrakcyjne konkursy, a także newsy i porady. Flog jest zatem odpowiednim miejscem dla praktycznie wszystkich osób parających się fotoblogerką, które po uiszczeniu niewielkiej opłaty mogą tworzyć albumy o nielimitowanej pojemności. Ale to nie wszystko bowiem użytkujące go osoby mają także możliwość na forum wymieniania swoich doświadczeń fotograficznych, opinii, komentarzy i zawierania nowych znajomości. Przy umożliwieniu najwyższego poziomu jakości opublikowanych zdjęć, co większość odbiera to jako jego największy walor. LINK DO SERWISU.

Niezabezpieczone i upadłe fotoblogi „made in Poland”

W tytule publikacji celowo użyłem określenia „Trzy bezpieczne polskie serwisy fotoblogowe...”, ponieważ w przeglądarce Google można trafić na jeszcze dwa fotoblogi z Polski, które działają za pomocą protokołu HTTP zamiast bezpiecznego HTTPS. To powoduje, iż połączenie z nimi jest ryzykowne, gdyż wprowadzone dane mogą zostać przechwycone. Jako pierwszy z nich wymienię serwis Garnek.pl , o którym trochę już napisałem w biografii Marka Futregi, który obmyślił go 13 lat temu. Już w tym artykule dałem jasno do zrozumienia, że ten serwis fotoblogowy od dawna nie jest rozwijany. Z drugiej jednak strony występująca na nim prostota użytkowania i layout wzięty żywcem z pierwszych lat XXI wieku mają swój urok. Powoduje to, że po dziś dzień użytkowany jest przez pewne grono osób. Wynika to z tego, że panuje tam rodzinna atmosfera i nie ma większych wymogów publikacyjnych. I w sumie sam myślałem na nim założyć fotobloga, ale poniższe ostrzeżenie podczas próby zarejestrowania skutecznie zabiło we mnie tę chęć.

Tak samo „niezabezpieczonym” jest fotkoblog.pl , na którym głównie młodzież ma zakładać fotoblogi. Faktycznie stanowi jednak taką atrapę serwisu fotoblogowego, o czym najlepiej świadczy, że oprócz niezaoferowania pełni bezpieczeństwa użytkującym go osobom, posiada przestarzały interfejs i praktycznie mało co na nim się dzieje. Nijak zatem faktyczny stan serwisu ma się do reklamującego go opisu, ale co się dziwić, jeżeli nie jest rozwijany od wielu lat.

Zważając na to szkoda więc, że już nie istnieją — Fmix.pl , Odbitka.pl oraz legendarny Digart . Ich obecność bowiem na pewno by wzmocniła przedstawioną tutaj listę rodzimych serwisów fotoblogowych. Więcej dowiecie się zresztą o tej zacnej trójce z tych artykułów: (LINK1), (LINK2), (LINK3).

Sugestywna konkluzja

Sam do każdego opisanego tutaj serwisu fotoblogowego mam jakieś „ale”, gdyż PLFOTO jest dla mnie za bardzo profesjonalny, flog.pl żąda opłat, a na Photoblog.pl mają miejsce problemy z dodaniem fotki. Z racji tego, że lubię robić zdjęcia na spontanie pewnie skorzystałbym z lajtowego Garnka, ale jak już wcześniej napisałem jest niezbezpieczny w użytkowaniu.

Fota mojego autorstwa, która ukazała się na serwisie Photoblog.pl

Zresztą fakt, że te serwisy fotoblogowe mają w naszym kraju tysiące, a nie miliony użytkujących osób, najlepiej pokazuje, iż Polki i Polacy najbardziej lubią publikować zdjęcia na globalnych społecznościówkach. Więc zamiast znajdować się na polskich serwisach fotoblogowych trafiają na: Instagram, Flickr, Tumblr, Behance czy Facebook. Tak czy inaczej, jestem ciekaw czy ktoś z Was patriotycznie posiada fotobloga na którymś z polskich serwisów? A jak już jakie ma wrażenia z jego użytkowania?