Powrót obudowy Zalman Z9 Iceberg

01.02.2024 10:03, aktualizacja: 01.02.2024 10:20

Obudowa Iceberg żadną nowością w portfolio koreańskiej marki nie jest. Niemniej produkt ten powraca z delikatnie odświeżonej formie z dopiskiem „MS”. Od razu można skojarzyć, że chodzi o uwzględnienie frontu wykorzystującego mesh. Ostatnio Zalman ma dość dobrą passę, jeśli idzie o premiery na rynku polskim: M4, P30, Z10 – ogólnie to naprawdę udane konstrukcje. Czy odświeżona Z9 będzie kontynuować sukces? Sprawdźmy.

Jakość wykonania Zalman Z9 Iceberg MS

Zalman Z9 Iceberg MS to obudowa w standardzie ATX mid‑tower o wymiarach 473 x 245 x 496 mm i deklarowanej wadze 9,6 kg, choć w praktyce jest lżejsza. Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: biała lub czarna. Już na samy wstępie konstrukcja zgarnia plusy za materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie detali. Miło, że biel plastikowego frontu pasuje do bieli stali – co by nie mówić rzadko to się zdarza u wielu producentów. Na pokładzie nie mogło zabraknąć oczywiście hartowanego szkła.

Buda uwzględnia wertykalny montaż GPU bez stosowania odpowiedniego adaptera. Wystarczy riser PCIe.

Obudowę Z9 Iceberg MS wyposażono w cztery wentylatory RGB 120 mm, podłączone do prostego kontrolera. Dzięki niemu sterujemy podświetlaniem przyciskiem na froncie obudowy. Oczywiście można go podłączyć do pyty głównej i bawić się kolorami z poziomu dowolnego oprogramowania. Wentylatory chronią filtry przeciwkurzowe, zlokalizowane pod zasilaczem, magnetyczny na górze obudowy oraz na froncie wysuwany ręcznie do góry.

Złącza przedniego panelu umieszczone są wzdłuż bocznej krawędzi i obejmują dwa USB 3.0, dwa USB 2.0, jeden USB 3.1 Gen2 Type-C, osobne wejścia dla mikrofonu i słuchawek, wspomniany przycisk LED Button oraz reset i włącznik. Generalnie producent niczego nie zapomniał, czego nie można zawsze powiedzieć o niektórych topowych markach – choćby nowa Corsair 3000D Airflow to świetny przykład zbyt dalece idących redukcji kosztów.

Kompatybilność Z9 Iceberg MS z podzespołami

Wnętrze obudowy zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić swobodny montaż nawet największych kart graficznych i radiatorów. Długość GPU nie powinna przekraczać 390 mm, zasilacza 270 mm, a wysokość chłodzenia powietrzem 185 mm. Obudowa umożliwia także wertykalny montaż karty graficznej bez konieczności korzystania z adaptera.

W obszarze chłodzenia wodą, góra obudowy akceptuje radiator o długości do 360 mm, podobnie jak front. Z tyłu można zamontować wentylator 120 mm lub 140 mm. Dwa miejsca dla dysków HDD 3.5" mogą również służyć do montażu nośników 2.5". W przypadku bardzo długich zasilaczy zalecam jednak zdemontować stelaż dla HDD. Na rewersie ściany, do której przykręcamy płytę główną, znajdują się dodatkowe dwa miejsca dla dysków 2.5". Z9 Iceberg MS pozostawia dużo miejsca na zarządzanie kablami.

Pod pewnymi względami Z9 Iceberg MS to mniej lub bardziej przeprojektowana obudowa Z10, którą można nabyć w trzech wariantach: najprostszym bez RGB, pośrednim z RGB i meshowym frotnem, oraz opcję najbogatszą z dwoma typami frontu. Różnice są jednak dość znaczące, choćby w przedniej części obudowy nie ma perforowanej blachy a jednolity kawałek metalu z eleganckim przelotem (maskownicą) dla przewodów. To na nim umieszczono podpórkę dla kart graficznych, gdzie w Z10 takowa była osobnym gadżetem.

Z9 Iceberg MS to wszechstronnie wyposażona obudowa.

Ogółem Z9 Iceberg MS to taki miks funkcjonalności w jednym opakowaniu wcześniej rozbitych na dwie obudowy Z10 Plus i Z10Duo. Jednocześnie Iceberg radzi sobie bardziej niż poprawnie na gruncie temperatur. Spokojnie można do środka montować podzespoły o sporym apetycie na prąd. Fabrycznie wentylatory nie są głośne, ale to dlatego, że nie mają wysokiego górnego poziomu RPM.

Słowem podsumowania

W chwili pisania tych słów Zalman Z9 Iceberg MS nie jest jeszcze dostępna na polskim rynku i czekamy na potwierdzenie finalnej ceny, z którą spotkamy się w popularnych sklepach. Podsumowując doświadczenie z obudową Zalman Z9 Iceberg, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów. Jeśli cena za tę obudowę będzie oscylować w okolicach 400 PLN, firma Zalman dostarczy atrakcyjne rozwiązanie w segmencie mid‑tower. To solidna, dobrze wyposażona i elegancko wyglądająca obudowa, stanowiąca solidny wybór dla osób poszukujących estetycznego oraz funkcjonalnego rozwiązania.