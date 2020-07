Dzięki tej aplikacji przemówisz głosem Dartha Vadera. Voicemod Clips trafia na iOS

Udostępnij:

Aplikacja Voicemod Clips umożliwiająca zmianę głosu trafiła właśnie do App Store. Właściciele urządzeń z systemem iOS mogą z niej skorzystać, aby przerobić pliki audio lub wideo, na przykład podkładając głos Dartha Vadera. I co ważne, aplikacja jest darmowa, nie zawiera reklam ani dodatkowych płatnych funkcji.

Voicemod dotychczas był dostępny jedynie w wersji na PC. Umożliwia zmianę głosu w czasie rzeczywistym, podczas rozmowy przez komunikatory Skype lub Discord. Integruje się również z kilkoma świeżymi grami, takimi jak PUBG, Fortnite, League of Legends czy Minecraft. I zawiera płatną wersję Premium.

Aplikacja Voicemod na iPhone'y jest darmowa, ale i różni się sposobem działania od wersji desktopowej. Służy raczej do tworzenia zabawnych klipów wideo. Umożliwia nałożenie filtrów twarzy oraz głosu na nagranie wideo, a więc jej docelowym odbiorcą jest użytkownik serwisu TikTok czy Instagram. Ale ma takiej konieczności.

Tak jak w przypadku wersji desktopowej, Voicemod Clips umożliwia korzystanie z modyfikatora głosu również w czasie rzeczywistym. Wystarczy wybrać odpowiedni przełącznik. Każdego dnia użytkownik może skorzystać z 12 modyfikatorów, spośród 60 dostępnych w bibliotece. To sugeruje, że w aplikacji wkrótce może pojawić się płatny abonament.

Aplikację reklamuje raper T-Pain, którego głos można wykorzystać w Voicemod Clips. Wśród innych znanych postaci, możemy skorzystać modyfikator głosu Dartha Vadera. A po co? Cała aplikacja służy właściwie tylko do zabawy. Chociaż pierwsze komentarze w App Store sugerują, że jest też świetnym narzędziem do trollowania. Na razie nie wiadomo nic na temat wersji na Androida.

Aplikację Voicemod Clips na iOS można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.