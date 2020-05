Dziwne przypadki MacBooka Air 2020. Matryca pod Windowsem 10 jaśniejsza niż w macOS

Udostępnij:

Podczas testów dostrzegliśmy, że matryca MacBooka Air 2020 pod Windowsem 10 jest nawet 30 proc. jaśniejsza niż w przypadku macOS – pisze serwis NotebookCheck. To dość intrygujące zważywszy na fakt, że system Apple'a na pewno jest lepiej zoptymalizowany pod daną konfigurację. Ale dziennikarze mają wyjaśnienie.

Dziennikarze NotebookCheck dokonali pomiarów z wykorzystaniem kolorymetru i aplikacji CalMAN, która dostępna jest zarówno dla macOS, jak i Windowsa 10. I tu właśnie stwierdzono rzeczoną osobliwość.

Podczas gdy Apple podaje dla MacBooka Air 2020 jasność matrycy na poziomie 400 cd/m², pomiar w macOS istotnie tyle wykazał, bo odczyt 415 cd/m², a taki stwierdzono, należy uznać za mieszczący się w granicach niepewności pomiaru. Tymczasem, po przejściu na Windowsa 10 poprzez BootCamp, wynik wzrósł do bagatela 547 cd/m².

Dziennikarze przetestowali podstawowy model MacBooka Air 2020, z procesorem Intel Core i3 10. gen

Tester, jak relacjonuje, może potwierdzić różnicę gołym okiem. Próbował też wymusić wyższą jasność w macOS świecąc wprost w czujnik oświetlenia latarką, ale bezskutecznie. Wniosek jest jasny, a mianowicie matryca MBA 2020 uzyskuje wyższą jasność w systemie Microsoftu, niż nominalnie.

Dlaczego? Padają trzy możliwe wyjaśnienia. Pierwsze jest takie, że nie wszystkie wyprodukowane panele faktycznie potrafią osiągnąć aż taką jasność, więc fabryka bezpiecznie obniża próg do niższej wartości. Drugie dotyczy reprodukcji barw. Pod Windowsem 10 jest ona nieco gorsza, gdyż błąd Delta E wynosi 1,3 zamiast 1,0. Nawet po kalibracji. Autor spekuluje, że podbita jasność może negatywnie wpływać na kolory, więc Apple ją blokuje.

Niemniej najciekawsze, choć zarazem najbardziej kontrowersyjne jest wyjaśnienie numer trzy, wedle którego firma z Cupertino miałaby obniżać programowo jasność ekranu MacBooka Air 2020, by ten w większym stopniu różnił się od MacBooka Pro, którego maksymalna jasność to 500 cd/m². Model Pro oferuje także szerszą paletę barw, DCI-P3, nie sRGB, ale to – zdaniem NotebookCheck – argument nie przemawiający do klienta tak, jak jasność.