Elon Musk, Bill Gates i inni zaatakowani na Twitterze. Hakerzy zdobyli ponad 100 tys. dolarów

Hakerzy włamali się na Twitterze na zweryfikowane konta znanych osobistości. Uzyskali dostęp między innymi do Twittera Elona Muska, Billa Gatesa, Jeffa Bezosa, Baracka Obamy, Joe Bidena czy Kim Kardashian, publikując na nich ogłoszenie zachęcające do wpłacania środków w bitcoinach na podany adres. Jak udało się ustalić, zdobyli w ten sposób równowartość ponad 100 tysięcy dolarów.

Na Twitterach znanych osób pojawiły się wpisy spreparowane przez atakujących. Zachęcali w nich do wpłacenia środków w kryptowalucie, aby w ramach gestu chwilę później otrzymać ich zwrot w podwojonej wysokości. "Podwajam wszystkie wpłaty wysłane na mój adres BTC w ciągu najbliższych 30 minut. Wysyłasz 1000 dolarów, jak odsyłam 2000 dolarów" – brzmiał fragment posta opublikowanego na Twitterze Billa Gatesa.

Twitter jest świadomy problemu i w chwili pisania niniejszego tekstu, posty hakerów nie są już dostępne, a profile znanych osób można odwiedzać, jak dawniej. Jak podał ZDNet, dotychczas udało się ustalić, że ofiarami padły następujące osoby lub firmy: Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Joe Biden, Barack Obama, Mike Bloomberg, Warren Buffet, Apple, Kanye West, Wiz Khalifa, Kim Kardashian, Floyd Mayweather, Uber, CoinDesk, Binance, Bitcoin oraz Gemini.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.