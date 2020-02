Escobar Fold 2 miał pokonać Samsunga. Okazał się być Galaxy Foldem

Udostępnij:

Na początku lutego Escobar Inc. opublikowało reklamę kolejnego modelu smartfona. Z trudem oglądałem jak półnagie modelki niszczą składany Galaxy Fold, a Samsung miał tego nie przeżyć. Jak się okazuje, jego mordercą miał być jego własny smartfon, jedynie oklejony folią imitującą złoto.

Escobar Inc. to firma należąca do Roberto De Jesusa Escobara Gaviria, czyli brata Pablo Escobara. Niepodziewanie pojawiła się na rynku mobilnym i wypowiedziała wojnęSamsungowi oraz Apple. Zaoferowali składane smartfony za śmieszną cenę, posiadające rzekomo lepsze zabezpieczenia systemowe.

Pierwszy model, czyli Escobar Fold 1, okazał się być oklejonym smartfonem FlexPai chińskiej produkcji. Co z drugim modelem? Nie ma żadnego zaskoczenia, też nie wyprodukowali go sami. Youtuber Mrwhosetheboss ujawnił, jaki absurd kryje się za modelem Escobar Fold 2.

Youtuber postanowił złożyć zamówienie na dziwnie taniego składanego smartfona. Kosztował go 399 dolarów. To dość konkurencyjna cena w porównaniu z Samsungiem Galaxy Fold, którego wyceniono na 2000 dolarów. Po chwili zabawy youtuber zauważył, że urządzenia są praktycznie identyczne. Nawet prędkość przesuwania ekranu wydawała się taka sama.

Po chwili wszystko jest już jasne. To jest Galaxy Fold w szacie Escobara. Pojawia się tylko jedno pytanie – jakim cudem Kolumbijczycy sprzedają składany smartfon o wartości 2000 dolarów za 399 dolarów i jeszcze zdołali go przerobić? Youtuber postanowił zapytać o to samego CEO firmy Escobar Inc.

W odpowiedzi na pytania przede wszystkim przyznał, że faktycznie jest to przerobiony Galaxy Fold. Firma brata Escobara wykupiła za niską cenę wszystkie smartfony, które nie przeszły kontroli, pochodziły ze zwrotów oraz część nadwyżki produkcyjnej. Co więcej, prezes przyznał, że modele Fold 1 i Fold 2 miały jedynie poinformować świat o istnieniu Escobar Inc., a aktualnie trwają prace nad własnym smartfonem.