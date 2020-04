Estonia: światowy maraton technologii zjednoczy milion osób w walce z koronawirusem

Tuż po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego w Estonii 12 marca 2020 roku, tamtejszy rząd zorganizował hackathon Hack The Crisis. Blisko trzydzieści startupów przedstawiło pomysły na to, jak ich technologie mogłyby pomóc w walce z pandemią koronawirusa. Autorzy najlepszych pomysłów otrzymali granty finansowe. Teraz inicjatywa zatoczy jeszcze szersze, bo światowe kręgi.

W dniach 9-12 kwietnia odbędzie się wydarzenie The Global Hack. Zainspirowani sukcesem hackathonu Hack The Crisis, Estończycy wierzą, że mogą takimi spontanicznymi sesjami odnaleźć realne rozwiązania na "tu i teraz", aby skutecznie łagodzić skutki kryzysu. Dzięki tamtej imprezie powstała m.in. mapa ze statystykami rozprzestrzeniania się wirusa, chatbot z najważniejszymi informacjami dotyczącymi pandemii, interaktywny kwestionariusz pomagający ustalić ryzyko infekcji, a także serwis internetowy łączący woluntariuszy z doświadczeniem medycznym.

Organizatorzy spodziewają się aż miliona uczestników z całego świata, w tym Polski i ma być to największy hackathon w dziejach ludzkości. Przyświeca mu motto "zhakujmy przyszłość, żeby nie musieć przez to znowu przechodzić". Wydarzenie jest wspierane m.in. przez byłego prezydenta Estonii Toomasa Hendrika Ilvesa (i obecną panią prezydent Kersti Kaljulaid), szefa TED, Chrisa Andersona oraz jednego z czołowych biznesmenów w Dolinie Krzemowej, Steve'a Jurvetsona (SpaceX, Tesla).

