FBI ostrzega, aby nie korzystać z darmowych Wi-Fi podczas świątecznych podroży

FBI apeluje, aby nie używać otwartych sieci WiFi, które stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa smartfonów, tabletów i komputerów. Przedstawia też kilka wskazówek, które mają pomóc zachować bezpieczeństwo w trakcie podróży.

Uważaj na darmową sieć WiFi

Łączenie się z bezpłatną siecią WiFi, kiedy przebywasz poza domem, jest jak zaproszenie dla nieautoryzowanego dostępu do Twoich danych dla postronnych osób. Bezprzewodowe sieci w hotelach, pociągach, na dworcach czy w centrach handlowych nie szyfrują przesyłanych przez nie danych.

Nasze hasła, wiadomości w komunikatorze i numery karty bankowej mogą zostać przejęte przez hakerów i wykorzystane w dowolny sposób. Mogą oni również zainstalować złośliwe oprogramowanie na Twoim urządzeniu, a nawet przejąć zdalną kontrolę nad kontaktami i kamerą.

Jeśli musisz połączyć się z publiczną siecią WiFi, np. na lotnisku lub w hotelu – upewnij się, że wybierasz właściwą nazwę sieci i przechodzisz przez zalecane procedury logowania. Twoim głównym celem powinno być uniknięcie przypadkowego połączenia się z siecią WiFi oszusta, który zrobi wszystko, aby wyglądała jak najbardziej wiarygodnie.

Zwiększ swoje bezpieczeństwo w sieci

W sytuacji, gdy zostaniesz zmuszony do skorzystania z nieautoryzowanej sieci, unikaj przekazywania poufnych informacji np. danych logowania do swojego konta bankowego czy portali społecznościowych. Hakerzy tylko na to czekają.

Wśród swoich zaleceń FBI wymienia też wyłączenie usług lokalizacyjnych. Również tych dotyczących lokalizacji w mediach społecznościowych i w ustawieniach aparatu.

Wrażliwe dane nie jesteśmy już w stanie ochronić sami. Należy wspomóc się odpowiednim antywirusem, który skanując sieć, z której korzystamy, wyłapie próby włamania do naszego konta.

FBI sugeruje, że w trakcie Świąt warto zrezygnować z publikowania zdjęć i postów obrazujących nasze bożonarodzeniowe poczynania. Wiele z nich informuje potencjalnych złodziei, że znajdujemy się daleko od domu i jest niejako zaproszeniem ich do naszego lokum.

Jeśli w Święta planujesz przyjmować gości w swoim domu, rozważ założenie osobnego konta użytkownika sieci WiFi dla nich. Dzięki temu unikniesz kontaktu z niezabezpieczonymi urządzeniami i utrudnisz dostęp do poufnych danych.

Beztroska atmosfera Świąt nie powinna uśpić naszej czujności. Cyberprzestępcy działają bez przerwy i czekają na nieprzemyślany krok ze strony swoich ofiar.