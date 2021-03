FDA zatwierdza urządzenie do wykrywania objawów COVID-19

Udostępnij:

Amerykańska Agencja Żywności i Leków wydała zezwolenie dla pierwszego urządzenia, które będzie w stanie stwierdzać COVID-19. COVID Plus od Tiger Tech to sprzęt oparty na sztucznej inteligencji, zaprojektowany do wykrywania objawów u osób bezobjawowych.

Jak donosi serwis Engadget, COVID Plus jest opaską na ramię wykorzystującą czujniki światła do wykrywania biomarkerów wirusa. Urządzenie jest w stanie wykryć takie objawy jak hiperkoagulacja, która jest bardzo powszechna wśród osób z COVID-19.

Engadget opisuje dokładne działanie opaski do wykrywania objawów. Zgodnie z artykułem, wbudowane czujniki sprzętu zbierają sygnały tętna z przepływu krwi przez okres od trzech do pięciu minut. Po tym czasie urządzenie analizuje zebrane dane w celu wyodrębnienia kluczowych informacji. W tym miejscu wkracza model uczenia maszynowego, który dokonuje ostatecznej analizy i na jej podstawie informuje użytkownika o wyniku.

Urządzenie informuje o rezultacie testu poprzez sygnały świetlne. To z nich użytkownik jest w stanie odczytać, czy COVID Plus stwierdził u niego objawy choroby, czy też nie. Sprzęt potrafi także poinformować, że zebrane przez niego dane nie są jednoznaczne. Wyniki testów urządzenia wyglądają jednak bardzo obiecująco. W warunkach szpitalnych urządzenie było w stanie prawidłowo wykryć objawy zakażenia w 98,6 procentach testowanych przypadków.

Komunikat wydany przez FDA podkreśla, że sprzęt ma służyć jako wsparcie lub środek ostrożności, jednak w żadnym wypadku nie jest on przeznaczony do diagnozowania COVID-19. Tiger Tech COVID Plus, przynajmniej w swojej obecnej wersji, nie jest w stanie zastąpić tradycyjnych testów. FDA liczy jednak, że urządzenie w połączeniu z kontrolą temperatury u osób badanych będzie mogło być wykorzystywane do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa w miejscach publicznych.

Osoby zainteresowane urządzeniem, mogą znaleźć wszystkie informacje na jego temat na stronie Tiger Tech.