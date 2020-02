Facebook chce płacić wyższe podatki w Europie. Skłania innych gigantów do tego samego

Udostępnij:

Według niedawnego raportu Fair Tax Mark, na przełomie ostatnich 10 lat wielkie korporacje technologiczne, w tym Facebook, Google, Microsoft czy Netflix, znalazły kruczki prawne bądź uchyliły się od zapłacenia ponad 100 miliardów dolarów podatków. Unia Europejska i OECD wywiera presję na gigantów branży, aby ci płacili podatki w krajach, w których operują, a także by były one adekwatne do poziomu ich obrotów.

Dla przykładu w Wielkiej Brytanii Facebook zaliczył rekordowe obroty wynoszące 1,65 miliarda funtów, płacąc zaledwie 28,5 miliona funtów podatków. Większość firm technologicznych z USA skorzystało z unijnego prawa swobody świadczenia usług, zakładając swoje europejskie siedziby w krajach takich jak Irlandia (a także Holandia i Luksemburg), w których progi podatkowe są niskie.

Zuckerberg jest za tym by giganci technologiczni, w tym Facebook, płacili wyższe podatki

W minioną sobotę Mark Zuckerberg wystąpił na Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, przyznając, że jego korporacja również pragnie reformy systemu opodatkowania. CEO Facebooka jest gotów zaakceptować wyższe stawki podatkowe. – Rozumiem frustrację z powodu tego, w jaki sposób firmy technologiczne są opodatkowane w Europie. Cieszę się, że przygląda się temu OECD – powiedział Zuckerberg.

Facebook, wraz z Apple, Google i innymi krezusami branży, płacili nieproporcjonalnie niskie podatki w Europie, fot. Simon Steinberger / Pixabay

Innego zdania jest sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, Steven Mnuchin, który uważa, że wszelkie globalne reformy podatków powinny być traktowane jako opcjonalne. USA groziło wcześniej nałożenie miliardowych sankcji na kraje, które odważą się stworzyć własne prawa podatkowe.

W zeszłym roku Francja i Austria przygotowały i zatwierdziły nowe ustawy związane z podatkiem cyfrowym, aczkolwiek ten pierwszy z krajów pod naciskiem rządu amerykańskiego zdecydował się nie egzekwować dodatkowych opłat.

W 2019 również prowadzono negocjacje na temat nowego prawa podatkowego obejmującego całą Europę, ale projekt spotkał się ze sprzeciwem dużej części krajów członkowskich OECD. W tym roku sytuacja może jednak się odwrócić. Wielka Brytania zamierza bowiem również nałożyć obostrzenia podatkowe na krezusów branży technologicznych. Do porozumienia powinno dojść jeszcze w tym roku.