Facebook pozwał dwie firmy. Ich aplikacje wykradały dane użytkowników

Facebook złożył pozew przeciwko dwóm firmom. Są nimi izraelska BrandTotal i amerykańska Unimania. Oba przedsiębiorstwa nielegalnie gromadziły dane użytkowników między innymi serwisu Facebook, nakłaniając do instalowania służących do tego aplikacji.

Dotychczas to raczej Facebook był kojarzony jako "ten zły", gdy pojawiały się informacje na temat nielegalnego wykorzystywania danych użytkowników serwisu. Tym razem to jednak on uznaje się za ofiarę, chociaż w rzeczywistości najwięcej straciły osoby posiadające konto w serwisie. I teoretycznie sami są sobie winni.

Firmy Brand Total i Unimania nielegalnie pozyskiwały dane użytkowników serwisów Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn oraz Amazon. Sposób zastosowany przez spółki marketingowe był trudny do wykrycia. Amerykańska Unimania oferowała użytkownikom Ads Feed, służący do zapisywania interesujących treści oraz reklam wyświetlanych na Facebooku.

To rozszerzenie do wyszukiwarki, które oprócz spełniania swojej funkcji, miało do zaoferowania znacznie więcej. Przechwytywało także wszelkie informacje na temat ruchu użytkownika w serwisie, co pozwalało na analizowanie jego profilu marketingowego. Podobnie działała izraelska firma BrandTotal.

Oferowali aplikację UpVote, dzięki której internauci mieli dostawać karty podarunkowe w zamian za korzystanie ze znanych serwisów internetowych. Użytkownicy mieli dzielić się także opiniami na temat kampanii reklamowych, które są im wyświetlane. Po zainstalowaniu programu, wszystkie dane użytkownika znalezione w serwisie Facebook były wykradane.