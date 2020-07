Fundacja EFF kończy 30 lat. O co walczy?

Udostępnij:

Znana i lubiana (w pewnych kręgach) acz chronicznie niedoceniana organizacja Electronic Frontier Foundation, kończy właśnie 30 lat. Organizacja została założona jako odpowiedź na coraz bardziej widoczną nieświadomość władz legislacyjnych w kontekście potencjału cyfrowej komunikacji. Jest to szczególnie istotne, gdy władza wykonawcza owej świadomości ma aż za dużo i korzysta z niej coraz zuchwalej.

Pod względem tzw. praw cyfrowych, dzisiejsza sytuacja jest o wiele bardziej skomplikowana niż ta z 1990 roku. Dlatego najsłynniejsze osiągnięcia z pierwszych lat EFF nie przystają już do obecnych wyzwań, niemniej warto przytoczyć kilka najważniejszych:

Narzędzie do łamania szyfrów DES (bez niego rząd USA nie chciał się zgodzić na dopuszczenie szyfrowania, ponieważ nie dało się go odwrócić)

Patent Busting Project: przedsięwzięcie mające na celu odwoływanie patentów uznawanych za zbyt agresywne i potencjalnie zagrażające swobodzie wymiany informacji

"Whitepapers" na temat potencjalnych konsekwencji Secure Boot i TPM w komputerach osobistych

Nowe czasy, nowe wyzwania

Dzisiaj EFF zajmuje się walką na innych polach, ponieważ prywatność w internecie oraz nieodwracalne szyfrowanie stają się coraz trudniejsze do ustrzeżenia przed zakusami rządów państwowych, nie tylko w krajach powszechnie uznawanych za totalitarne. Główne kampanie EFF to dzisiaj:

Zatrzymanie ustawy EARN IT zagrażającej szyfrowaniu (bardzo ważny i mało znany temat)

Likwidacja systemów rozpoznawania twarzy

Zablokowanie współpracy służb specjalnych z usługą Amazon Ring

Fundacja odnosi sukcesy. Jednym z ostatnich jest na przykład zablokowanie sprzedaży top-domeny .org w prywatne ręce, co stanowiłoby niebezpieczny krok w stronę utraty kontroli nad internetem.

Z okazji urodzin trwa "impreza" w postaci strumienia live w serwisie Twitch. Jest to zbiór prelekcji na temat prywatności w sieci. Strumień zakończy się w nocy z piątku na sobotę. Zamiast siedzieć po nocach, warto zapoznać się, w stosownym czasie, z narzędziami EFF. Należą do nich między innymi Privacy Badger i HTTPS Everywhere.