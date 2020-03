Gamingowe biurka to już przeżytek. Japończycy proponują łóżko dla graczy

Udostępnij:

Nawet najwytrwalsi gracze po kilkunastogodzinnym maratonie przed komputerem w końcu odpadają i kierują się w stronę łóżka. A gdyby tak móc z gamingowego biurka móc przenieść się do gamingowego łóżka? Nie ma w tym najmniejszego sensu, ale pewna japońska firma zaczęła oferować takie rozwiązanie.

O ile gamingowe klawiatury, myszki czy słuchawki faktycznie robią różnicę w grze, o tyle pojawiają się też mniej konwencjonalne produkty dla graczy, które mają mniej lub więcej sensu. Fotele, chociaż w większości przypadków okropnie brzydkie, są przynajmniej wygodne. Biurka gamingowe, np. jak to, które okazję miał testować Lordjahu, pozwolą wygodniej ustawić monitor, czy naładować smartfona dzięki indukcyjnej ładowarce. Na pewno są w pewien sposób przydatne.

Teraz japońska firma Bauhutte proponuje zestaw, dzięki któremu można położyć się na dobre. Za jedyne 300 dolarów możemy zakupić hybrydę łóżka i biurka gamingowego, z możliwością dokupienia dodatkowych produktów z serii, aby dostosować zestaw wedle swoich potrzeb. Na pierwszy rzut oka nie brzmi jak duży wydatek, ale to tylko cena za samo łóżko. W przypadku pełnej konfiguracji widocznej na zdjęciu poniżej, cena wzrasta już do ponad 1000 dolarów.

Bauhutte specjalizuje się w tworzeniu przeróżnych akcesoriów i mebli, które zwiększają komfort graczy, czy pozwalają trzymać niezbędne napoje i czipsy w zasięgu ręki. Tym razem jednak poszli o krok dalej. Jak czytamy na stronie nowego produktu: "budzę się i idę z mojego łóżka do biurka, dlaczego to musi być takie skomplikowane? Łóżko gamingowe rozwiązuje ten problem" - co za absurd.

Niemniej jednak przyznaję, że koncepcja ma pewien sens. Na pewno spędzanie czasu przed komputerem w ten sposób jest dużo wygodniejsze. Sam niegdyś podejmowałem próbę realizacji podobnego pomysłu i było nieźle, ale nie polecam, bo grałem wówczas całą dobę bez przerwy. Pytanie tylko, o ile to rozwiązanie jest bardziej szkodliwe dla kręgosłupa, niż siedzenie przy biurku w odpowiedniej pozycji.