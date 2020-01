GeForce RTX 2060 będzie tańszy. Nvidia ogłasza globalną obniżkę ceny

Udostępnij:

Jeśli zastanawiasz się nad zakupem karty graficznej klasy średniej, to Nvidia ma argument, który może przekonać do wyboru jej właśnie oferty. Producent poinformował, że cena GeForce'a RTX 2060 zostaje oficjalnie obniżona z 349 do 299 dol. To sprawia, że najtańsza na rynku karta graficzna ze sprzętową obsługą ray tracingu staje się jeszcze tańsza.

Oczywiście nie ma tu żadnego przypadku ani chwilowego napływu dobrej woli producenta. Przyczyną obniżki jest Radeon RX 5600 XT, który ma konkurować z RTX 2060, a został wyceniony na 279 dol. AMD wciąż dysponuje produktem tańszym, ale bez efektu śledzenia promieni.

Obecnie najtańsze GeForce' RTX 2060 w Polsce to wydatek rzędu 1,4 tys. zł. Po obniżce ich cena powinna spaść o mniej więcej 150-200 zł. A jeśli tak, zapewne pociągnie to za sobą także cięcia w przypadku tańszych GeForce'ów GTX 1660 Ti oraz GTX 1660. Jakby nie patrzeć, zawsze jest to parę złotych pozostawione w kieszeni. Dzięki konkurencji, dodajmy.

Nvidia GeForce RTX 2060 – specyfikacja

GeForce RTX 2060 zadebiutował w styczniu 2019 roku. Ma 1920 jednostki cieniujące, 120 jednostek teksturujących i 48 rasteryzatorów, a do tego 240 rdzeni Tensor i 30 rdzeni RT. Ponadto, oferuje 6 GB pamięci GDDR6 na 192-bitowej magistrali, a jego TDP zamyka się w 160 W.

Patrząc na wydajność w grach, RTX 2060 to sensowna propozycja dla posiadaczy monitorów Full HD, choć obsługa ray tracingu przy tym poziomie wydajności to bardziej ciekawostka.