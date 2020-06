George Floyd Challenge, czyli kolejna, tym razem idiotyczna zabawa internautów

Internet widział już dziesiątki łańcuszków z wyzwaniami. Czasem mają one naprawdę szczytny cel, jak popularne ostatnio w Polsce #hot16challenge2, w ramach którego gromadzono fundusze na walkę z pandemią COVID-19. Nie brakuje jednak zarazem pomysłów kontrowersyjnych; głupawych, albo wręcz idiotycznych. Oto przykład – #GeorgeFloydChallenge.

Nowa zabawa narodziła się w Wielkiej Brytanii – pisze Business Insider. Wyzwanie polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego osobę dociskającą kolanem do ziemi głowę innej osoby.

Jest to oczywiste nawiązanie do historii 46-letniego George'a Floyda, który 25 maja w taki właśnie sposób został zamordowany przez funkcjonariusza policji w Minneapolis, USA. Rzeczona tragedia stała się bezpośrednią przyczyną zamieszek w całych Stanach Zjednoczonych. Tymczasem brytyjska młodzież zalewa serwisy społecznościowe takie jak Facebook, Instagram, Twitter czy TikTok dyskusyjnymi żartami na jego temat, zauważają media.

LATEST NEWS: White teens start disgusting 'George Floyd Challenge' on social media by posing for photos while kneeling on their friends' necks. The participants, who are mostly male, are seen smiling in the photos showing them kneeling down on their friend’s necks. pic.twitter.com/pTJlBftkQW