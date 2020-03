"Coronavirus challenge" w internecie, czyli dowód na brak granic ludzkiej głupoty

Aby zaistnieć w internecie, szczególnie gdy już ma się status przynajmniej lokalnego "influencera", z pewnością można zrobić wiele. W dobie zagrożenia koronawirusem mieliśmy okazję przekonać się – jak wiele.

Ava Louise, którą na instagramie obserwuje ponad 160 tys. osób, postanowiła rozpocząć idiotyczną kontrowersyjną zabawę-wyzwanie pod tytułem "coronavirus challenge", w ramach której polizała deskę ubikacji w samolocie, chcąc najprawdopodobniej pokazać, że kpi z zagrożenia koronawirusem.

Jak można próbować dowiedzieć się z opublikowanego później filmu, była to tylko prowokacja. Pomijając absurdalność samej sytuacji, całość została uwieczniona na nagraniu, które trafiło na TikToka – serwis, który jest inspiracją głównie dla dzieci i nastolatków.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc