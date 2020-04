Google Chrome 81 dostępny do pobrania. Pozwala grupować karty

Udostępnij:

Przeglądarka Google Chrome 81 jest już dostępna do pobrania. Wśród nowości, najciekawszą wydaje się być implementacja grupowania kart. Trzeba je co prawda włączyć, korzystając z zaawansowanych, eksperymentalnych opcji, ale na tym etapie funkcja wydaje się działać sprawnie i przede wszystkim nieporównywalnie lepiej do sytuacji sprzed niecałego roku, kiedy pojawiła się w wydaniu Canary.

Aby włączyć grupowanie kart, należy zaktualizować Chrome'a do najnowszej wersji, a następnie zajrzeć do opcji testowych, wpisując na pasku adresu chrome://flags i zatwierdzając przyciskiem Enter. Wśród ustawień trzeba znaleźć flagę #tab-groups i zmienić jej wartość na Enabled. Na koniec pozostanie już tylko ponownie uruchomić przeglądarkę.

Różne kolory grup pomogą szybciej dotrzeć do kart związanych z jednym tematem.

Od teraz grupowanie kart jest dostępne z poziomu menu kontekstowego po kliknięciu dowolnej otwartej karty. Można stąd utworzyć nową grupę, nadać jej nazwę i wybrać kolor, a następnie dodawać do niej kolejne karty. Grupowanie pozwala wizualnie odróżnić wybrane strony od innych grup, co przyda się w szczególności osobom korzystającym jednocześnie z dziesiątek stron.

Opcje grup pozwalają edytować między innymi nazwy i kolory.

Inne nowości to implementacja Web NFC API, dzieki któremu strony i aplikacje webowe mogą uzyskać dostęp do NFC, jeśli w taki moduł jest wyposażone urządzenie. Ponadto Google chwali się, że w tej aktualizacji Chrome'a uwzględniono łatki na kilkadziesiąt problemów związanych z bezpieczeństwem.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.