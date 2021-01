Google Chrome 88 już dostępna do pobrania. Nie tylko Adobe Flash Player znika na dobre

Udostępnij:

Stabilna wersja 88.0.4324.96 przeglądarki Google Chrome została już udostępniona. Aplikacje wykorzystujące Adobe Flash Player oficjalnie przestaną działać. Program najlepiej usunąć z komputera, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. Jest też kilka nowości, w tym poprawki w menedżerze haseł.

Google ma zamiar zwiększyć bezpieczeństwo swoich użytkowników. Nie jest tajemnicą, że spora część z nich nie stosuje odpowiednich haseł w sieci. Po najnowszej aktualizacji, Google Chrome będzie ostrzegać za każdym razem, gdy wykryje słabe hasło użytkownika. Przeglądarka pomoże także stworzyć bezpieczniejszą kombinację słów, liter czy znaków. Chrome od dawna pozwala również przetrzymywać zapisane hasła w menedżerze.

I w tym elemencie też pojawią się zmiany. Jak dotąd, zmiana zapisanego przez Chrome hasła była może nie tyle co skomplikowana, ale był to mozolny proces. Wszystko znajdziemy teraz w jednym miejscu. Wygodniejszy dostęp do ustawień otrzymają najpierw użytkownicy wersji desktopowych oraz mobilnej na iOS. Właściciele smartfonów z Androidem otrzymają tę funkcję "wkrótce".

Chrome 88 oficjalnie "zabija" Adobe Flash Playera. Być może nie wiedzieliście, ale wtyczkę wykorzystuje nadal 2,2 proc. stron dostępnych w sieci. Znika także obsługa adresów URL FTP. Google poprawia obsługę ciemnego motywu w Windows 10, dodaje wyszukiwarkę uruchomionych kart czy dodaje obsługę Digital Goods API. Dzięki niej, aplikacje przeglądarkowe będą mogły teraz korzystać z płatności przez Sklep Play.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.